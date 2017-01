Zahlreiche Feste locken die Besucher nach Barmen In den Stadtteilen ist in diesem Jahr einiges los

Nicht nur im Zentrum von Barmen gibt es viele Veranstaltungen – auch in den Stadtteilen sind viele Feste geplant.

Barmen. Die Barmer sind aktiv und engagiert. Auch in den Stadtteilen stehen 2017 einige Veranstaltungen auf dem Programm. Die WZ gibt eine Überblick über kleine, aber feine Feste.

Oberbarmen

Vom 9. bis zum 12. Februar gibt es ab 11 Uhr auf dem Berliner Platz den traditionellen Frühlingsmarkt mit Marktschreiern. Pünktlich zum Wuppertaler Männertag am 7. Oktober findet in der Färberei am Stennert 8 von 11 bis 18 Uhr die Veranstaltung „Was Mann gut tut“ statt. Bei der kostenlosen Aktion können Männer Neues kennenlernen und ihrem Geist freien Lauf lassen.

Heidt

Nach einer etwas längeren Pause feierte die Wupperfelder Festwoche ihr Comeback am neuen Veranstaltungsort in der Lutherkirche an der Oberen Sehlhofstraße 42. Die Benefizveranstaltung findet vom 17. bis zum 19. November statt. „Nach der Pause war es sehr gut besucht, deshalb denke ich, dass die Lutherkirche sich als neuer Veranstaltungsort gut etablieren wird“, sagt Veranstalter Holger Müller.

Nächstebreck

Am Ostersamstag, den 15. April, findet im Wuppertaler Osten ab 17 Uhr das stadtbekannte Osterfeuer statt. Alle Vereine des Stadtteils laden zum Verweilen und genießen der Wärme rund um den Bahnhof Bracken ein. Am 7. Juli trifft sich das Quartier um 17 Uhr im Bürgerpark zum Dämmerschoppen.

Beyenburg

Bereits am 21. Januar wird in Beyenburg gefeiert. Die Schützenbruderschaft veranstaltet ihren traditionellen Königsball in der Schützenhalle an der Beyenburger Furt 9. Am Wochenende des 1. bis 3. Septembers wird dann das beliebte Schützenfest gefeiert.

Heckinghausen

Am Sonntag, 25. Juni, ist für viele Wuppertaler wieder frühes Aufstehen angesagt, denn zum Bleicherfest kommen die meisten Besucher gerne möglichst früh. Rund um die Widukindstraße lockt die Möglichkeit auf gute Schnäppchen – von Kleidung bis Kunsthandwerk wird dann wieder einiges geboten.

Laaken

Der Bürgerverein Laaken-Eschensiepen lädt für den 7. und 8. Juli zum Sommerfest. In den vergangenen Jahren bestach das Ereignis mit der beliebten Tombola und einer Spielbude für Kinder.

Hatzfeld

Musik, Spiele und viele Möglichkeiten für nette Gespräche gibt es am Wochenende des 4. und 5. Augusts ab 15 Uhr auf dem Sportplatz Wilkhausstraße: Das Bürgerfest Hatzfeld findet statt und lädt Anwohner und Wuppertaler zum Feiern ein.

Rott

Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, ist im Schönebecker Busch einiges los: Ab 14.30 Uhr findet das 46. Unicef Kinder- und Herbstfest des Rotter Bürgervereins statt und bietet viele Aktionen.