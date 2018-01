Rosensonntagszug, Luisenfest, Vohwinkeler Trödelmarkt, Bleicherfest und mehr: Diese Termine im neuen Jahr sollten Sie sich vormerken.

„Wir haben tüchtig gefeiert“, befand Oberbürgermeister Andreas Mucke zum abgelaufenen Jahr - und hat damit quasi schon einen Ausblick gegeben. Denn auch 2018 liegen viele Feste vor den Wuppertalern. Hier eine Auswahl von Veranstaltungen, die bereits feststehen – sicher werden in den Stadtteilen zahlreiche weitere Feste von Vereinen, Kirchengemeinden, Unternehmen und Initiativen hinzukommen.

Der Veranstaltungsreigen beginnt noch im Winter und mit einem buchstäblichen Glanzlicht, wenn bei den Lichterwegen Ostersbaum am 6. Februar erneut hunderte Menschen Treppen und Wege beleuchten. In derselben Woche nähert sich die fünfte Jahreszeit ihrem Höhepunkt: Am 11. Februar zieht ab 13.30 Uhr der traditionelle Wuppertaler Rosensonntagszug durchs Tal, vorgesehener Start ist um 12 Uhr am Kreisverkehr Neuenteich.

Im März ist der Historische Handwerkermarkt im Bergischen geplant, und zwar am Wochenende 9. bis 11. März auf dem Barmer Johannes-Rau-Platz. Am Sonntag, 22. April, gibt es die regionale Fahrradmesse Bergische Velo, initiiert vom ADFC und Wuppertaler Fahrradhändlern, Start ist um 10 Uhr am Mirker Bahnhof.

Anfang Mai findet im Elberfelder Zentrum das Street Food und Music Festival statt, vorgesehener Zeitraum ist Donnerstag, 10., bis Sonntag, 13. Mai, auf dem Laurentiusplatz. Zur selben Zeit gibt es im Wuppertaler Westen den Markt für Modestoffe, „Tuchfühlung“, in der Lüntenbeck.

Der Sonnborner Trödel- und Klöngelsmarkt im Mai ist alljährlich der erste große Wuppertaler Flohmarkt: „Momentan steht noch nicht fest, ob es der letzte Samstag im Mai wird oder eher eine Woche zuvor“, sagt Ricarda Hens vom Organisatoren-Team. Der Markt werde aber in bewährter Weise auf der Sonnborner Straße stattfinden, es laufe „alles wie gehabt“, sagt Hens.

Ab März ist die Anmeldung für das Luisenfest möglich

Ende Mai lockt Barmen Live wieder die Massen in die östliche City: Beginn ist am Donnerstag, 31. Mai. „Dat Fest mit alles“, inklusive Karussells, Show und Musik, endet am Sonntag, 3. Juni. In Vohwinkel hat der Ökumenische Kirchentag im Westen Tradition, er ist geplant von Freitag, 8. Juni, bis Sonntag, 10. Juni, auf dem Lienhardplatz. Zeitgleich ist in Ronsdorf Bürgerfestund Kirmes am Ascheweg.