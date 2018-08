Am WZ-Mobil sprachen Wuppertaler über den neuen Döppersberg.

Sechs Jahre sind vergangen, bis das Warten am Montagmorgen ein Ende hatte und die Dauerbaustelle Döppersberg für den öffentlichen Verkehr wieder freigegeben wurde. Eröffnet wurde auch die so genannte „Mall“, das Bindeglied zwischen dem neuen Parkhaus und den Gleisen.

Hier stehen noch zahlreiche Ladenlokale leer, außer Reformwaren, Zeitschriften und Gebäck lockt lediglich die mit Säulen gesäumte Ausstellungshalle. Die meisten Geschäfte, etwa „Rewe to go“, werden wohl erst mit Fertigstellung des Busbahnhofs Ende des Jahres ihre Türen öffnen. Beim WZ-Mobil wollten wir wissen, wie es den Bürgern nach dem Umbau gefällt und was besser laufen könnte.

Gerd Schröder ist bislang mit der Auswahl der Geschäfte zufrieden: „Mal sehen, was noch in die Einkaufszone kommt. Im Vergleich zu früher ist es toll.“ Auch die alten Gebäude kämen neben der modernen Architektur gut zur Geltung. Ehefrau Christina Schröder wünscht sich noch ein paar kleinere Läden: „Primark ist nicht so unser Ding. Ich würde lieber in kleinere Fachgeschäfte gehen.“

Für Dajana Zeidler sieht alles gut aus: „Optisch sehr ansprechend und freie Sicht. Wenn sich noch mehr Geschäfte dort ansiedeln, ist es noch besser. Einen weiteren Drogeriemarkt hätte man sich allerdings sparen können.“

Hans Guenther Osterhues sieht das ähnlich: „Man hat das Gefühl von viel Platz und dass nicht alles auf engstem Raum verbaut wurde.“ Noch besser wäre es gewesen, wenn man mit der Restaurierung des alten Bahnhofsgebäudes gleichzeitig begonnen hätte. „So sieht man derzeit vom Bahnhof kaum noch etwas.“

Dieter Forsthof hätte sich eine harmonischere Verbindung von Architektur und Ökologie gewünscht: „Ich denke da an Blumenarrangements auf der Mauer und Bewässerungssysteme zur Begrünung.“ Insgesamt sei der Platz jedoch ein großes Plus zum vorherigen Zustand. „Sehr anspruchsvoll. Und das Parkhaus ist eine Glanzleistung“, so sein Urteil.

Hans Günter Birkenholz schwärmt: „Für mich ist es ganz toll geworden.“ Anordnung und Auswahl der Geschäfte seien gut und auch das Parkhaus sei sehr gelungen, auch wegen der Aufzüge. „Auch beim Busbahnhof ahnt man schon, dass es ganz anders wird, da keine Autos dazwischen herumfahren.“

Ramona Khan gefällt es nach der Eröffnung sehr gut, besonders die Auswahl der Geschäfte und der Vorplatz: „Gerade ,dm’ und das Reformhaus sind hier sinnvoll. Alles ist heller, großzügiger und vor allem sauberer.“

Bernd Berger sagt: „Es ist besser als vorher, aber die Kombination von klein und eckig und groß und rund entspricht nicht meinen Vorstellungen. Insgesamt wirkt alles sehr kantig, das Primarkgebäude ist zu hoch, mehr rundere Bauten wären besser gewesen.“ Und auch die Auswahl der Geschäfte sei eben standardisiert.