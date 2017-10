Was kann ich da schon groß ausrichten? So fragt Otto Normalbürger gern angesichts komplexer Problemlagen. Der zahlen- und artenmäßige Rückgang von Insekten ist ein sehr komplexes Problem mit vielfältigen Ursachen, auch im Bergischen. So gibt es immer weniger Blütenvielfalt, beklagen Experten. Zum Insektenschwund leisten intensive Landwirtschaft, steigender Flächenverbrauch und zunehmende Bebauung ihren Beitrag – woran hat der berühmte „kleine Mann“ allein zwar in der Tat meist wenig Anteil hat. Helfen kann er indes aber schon. Informationen gibt es dazu unter anderem beim BUND oder bei der Biologischen Station Mittlere Wupper. Und ist man Gartenbesitzer oder hat auch nur einen Balkon, kann man ebenfalls zur Verbesserung der Situation von Insekten und Vögeln beitragen: Indem man zum Beispiel durch gezielte Pflanzenauswahl für Blüten übers Jahr verteilt sorgt. Indem man Nistorte für Tiere schafft, Indem man weniger häufig den Rasen mäht. Stellenweise auch mal Wildwuchs zulässt. Und auf einen Steingarten verzichtet – selbst wenn der noch so angesagt zu sein scheint.