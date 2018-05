60 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich die 118 Jahre alte Anlage anzuschauen. Bei vielen Besuchern wurden Erinnerungen wach.

Elberfeld. Wenige Tage ist es her, dass das Heizkraftwerk in Elberfeld stillgelegt wurde, weil die Versorgung durch Wärme und Strom zukünftig von Korzert, dem Standort der Müllverbrennungsanlage, erfolgen soll. In dieser Woche gab es die vorerst letzte Gelegenheit, das Heizraftwerk zu besichtigen. 60 Wuppertaler nutzten sie und nahmen an der Führung von Stadtführer Reiner Rhefus und Kraftwerksleiter Volker Leonhard teil.

Rhefus unternahm mit den Besuchern einen Ausflug in die Historie des vor 118 Jahren fertig gestellten Bauwerks, zurück in die Zeit, als in Elberfeld noch die Pferdestraßenbahn fuhr und 140 Rösser die Fahrgäste in doppelstöckigen Waggons durchs Tal bewegten. Nach der Elektrifizierung der Straßenbahn wurde das Heizkraftwerk gebaut, mit Bedacht an der Wupper, um die etwa zur gleichen Zeit in Betrieb genommene Schwebebahn mit Strom zu versorgen. „Strom in den Haushalten, hat sich erst in den 1920er Jahren durchgesetzt. Drei Mark pro Woche für einen Haushalt waren für viele Arbeitsfamilien kaum zu tragen“, erläuterte Reiner Rhefus. Dass die Kohleversorgung durch die naheliegende Eisenbahn gesichert werden konnte, dass der Fluss als Trasse für die Fernwärmeleitung und damit der Versorgung vieler Gewerbebetriebe (vor allem ihr größter Kunde, die Bayer AG) und Wupperwasser zur Kühlung dienen konnte, waren weitere Vorteile des Standortes.

„Die Stahlkonstruktion des Schwebebahngerüstes, ähnlich kühn wie die des Eiffelturms in Paris, und das Heizkraftwerk, all das galt als Symbol des Fortschritts im Westen der Stadt, der auch heute noch Westende heißt“, berichtete Rhefus. „Strom und Fernwärme wurden parallel hergestellt, und beides braucht Wasserkühlung“, bestätigte auch Werksleiter Volker Leonhard.

Der Blick aus 53 Metern Höhe über Wuppertal darf nicht fehlen

Aufgeteilt in vier Gruppen begann für die Besucher der Gang durch das Heizkraftareal, das für den Kraftwerksleiter ein ungewohntes Bild bot. „Sie hören, dass Sie nichts hören“, so Leonhard. Er erinnerte an den Lärm, der für den Betrieb der Maschinen, Turbinen oder Absauganlagen charakteristisch war. Während jetzt in den Hallen gähnende Leere und fast gespenstische Stille herrschen.

Dazu kamen die nun moderaten Temperaturen. „Hier war es früher mit rund 50 Grad ganz schön muckelig“, erklärte Leonhard während seines Vortrags in der Brennkammer. Zwar ist der Betrieb, in dem bis zur Stilllegung etwa 70 Mitarbeiter tätig waren, bis auf wenige Ausnahmen völlig heruntergefahren, doch der Leitstand mit den Kontrollmonitoren ist nach wie vor besetzt.