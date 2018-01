Das Gebäude hat sich seit der Eröffnung vor fünf Jahren zu einem beliebten Treffpunkt für alle Altersklassen entwickelt – besonders für Senioren.

Heckinghausen. „Hier trifft man nur nette Leute“, sagt Heidemarie Altenberg (76) im Brustton der Überzeugung und ihre Nachbarin Inge Freyth (78) stimmt ihr begeistert zu. Die beiden älteren Damen müssen es wissen. Denn sie wohnen seit der Eröffnung im Mai vor fünf Jahren im „Haus für Heckinghausen“, das gleichermaßen mit seinem Café Johannis und dem Wohnbereich mit Apartments in den oberen Stockwerken an der Heckinghauser Straße 206 ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt ist. Das in verschiedenen Grüntönen gehaltene Gebäude gehört der Evangelischen Kirchengemeinde Heckinghausen, hat die Aufgaben des Seniorentreffs und des „Café Heckmeck“ übernommen und versteht sich als ein Treffpunkt für alle Besucher.

Mit großem Erfolg, bietet es nahe dem Stadtteiltreff doch vielfältige Möglichkeiten für die Menschen im Quartier. So wird viermal pro Woche ein preiswerter Mittagstisch angeboten, fünfmal gibt es einen Seniorentreff. Aber auch die Jugendarbeit, die für junge Erwachsene und überhaupt für alle Menschen in Heckinghausen soll nicht vernachlässigt werden. Dafür sorgen inklusive Reinigungskräften sechs entlohnte und gut 50 freiwillige Helfer mit unterschiedlich intensiven Aktivitäten.

Für die Senioren stehen viele Aktionen auf dem Programm

Zu den hauptamtlichen Kräften gehört außer Alexandra Wandt-Waskönig und Heike Wissemann vornehmlich Karin Mann, die sich um die Senioren kümmert. Sie ist gelernte Krankenschwester und vor allem ein rundum positiver Mensch, der im persönlichen Gespräch gute Laune verbreitet und in der Lage ist, auch mal düstere Stimmungen aufzuhellen. „Es ist wichtig, dass man sich auch die Sorgen der Menschen anhört.“

Karin Mann veranstaltet Spielnachmittage, bei denen der Klassiker „Mensch ärgere dich nicht“ und „Elfer raus“ die Favoriten sind. „Für Skat kriegen wir nicht immer drei Mitspieler zusammen.“ Sie leitet das Gedächtnistraining der alten Menschen und deren Theatergruppe, betreut die „Senioren-Combo“, bei der sie selbst in die Tasten des Akkordeons greift. Ausflüge in die Umgebung werden veranstaltet und Karin Mann liegt auch ihre Demenzgruppe am Herzen. „Die trifft sich jeden Dienstag. Das beginnt mit einem gemeinsamen Mittagessen für alle Gäste im Haus. „Dann spielen wir, malen, singen, bewegen uns und versuchen uns an Dinge aus der Vergangenheit wie beispielsweise den Waschtag früher zu Hause zu erinnern“, schildert sie die Aktivitäten mit den Menschen, die unter Demenz leiden.