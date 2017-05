Wuppertal. An der Rödiger Straße kam es am Montagabend zu einem Gefahrguteinsatz der Feuerwehr. In einer Wohnung entdeckte die Polizei neben einer großen Menge Sisha-Tabak auch vier Plastikwannen mit einer unbekannten Flüssigkeit. Ob es sich bei dem Tabak um unverzollte oder gefälschte Ware handelt, ist noch unklar. Die Polizei nahm zwei Männer fest.

Gegen 19.30 Uhr wollte ein Hausbesitzer sein leerstehendes Mietobjekt an der Rödiger Straße inspizieren. Als der Eigentümer in der Wohnung jedoch zwei ihm unbekannte Männer antraf, alarmierte er die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten nahmen die zwei Männer im Alter von 23 Jahren vorläufig fest. Da es in der Wohnung erheblich nach Chemikalien roch, wurde die Feuerwehr informiert.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Einsatzkräfte insgesamt 330 Kilo Wasserpfeifentabak sowie vier Plastikwannen mit einer unbekannten roten Flüssigkeit. Die Feuerwehr sicherte die Wannen und sorgte für den Abtransport. Nach dem Einsatz wurde die Wohnung von der Polizei versiegelt.

Das Zollfahndungsamt Essen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. jp