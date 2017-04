Wuppertal. Die Feuerwehr Wuppertal hatte am Montagmittag einen Einsatz an der Straße Beule in Wichlinghausen. Ein größeres Osterfeuer brannte, durch den Regen und Schnee war das Holz nass und es bildete sich viel Rauch.

Der Rauch zog in eine Kleingartensiedlung und angrenzende Wohnhäuser. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und forderten Anwohner auf Fenster und Türen zu schließen.

Die Feuerwehr Wuppertal weißt darauf hin, dass Osterfeuer am Ostermontag nicht gestattet sind.