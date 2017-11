Heute Abend spielt um 20 Uhr der Jazzbassist André Nendza, zusammen mit der Sängerin Inga Lühning Pop und Jazzsongs im Café Simonz, Simonstraße 36. Mit Stimme pur, Kontrabass, Loops, E-Bass, Effekten und Bass-Schlitztrommel. Im Ort, Luisenstraße 116, wird um 20 Uhr in der Reihe cine:ort der Film „Soundbreaker“ mit und über den finnischen Akkordeon-Virtuosen Kimmo Pojohnen gezeigt, der noch Ende August bei seinem Life-Auftritt in der KlangArt-Reihe in Tony Craggs Skulpturenpark Waldfrieden das Publikum begeisterte.

Rainers

Jazzcorner

Das Ensemble „Passatempo“ mit Klaus Harms Bass und Gitarre, Evelyn Maliahustas Gesang, Akkordeon und Gitarre, Tanja Kreiskott an der Querflöte und dem Percussionisten Uwe Faulenbach spielt am Freitag um 19.30 Uhr „Seelenmusik“ in der Kulturschmiede Cronenberg, An der Hütte 3. Aus aller Herren Länder haben die Vier Musik mit leisen Tönen zusammengetragen, die die Seele bewegt.

Am Freitag um 20 Uhr tritt in der Färberei, Peter-Hansen-Platz 1, die Hot-Jazz-Band Sea Town Seven um den Vohwinkler Posaunisten Adrian van Saucken auf. Die 1962 von Saucken gegründete 7-Mann-Formation spielt Musik ihrer Vorbilder in den Orchestern von Louis Armstrong, Jelly Roll Morton und Fletcher Henderson und präsentiert eine musikalische Palette vom klassischen New Orleans Stil bis zum frühen Swing mit Trompete, Posaune, Klarinette, Saxophon, Klavier, Banjo, Gitarre, Kontrabass, Schlagzeug und Gesang. Ein Piano-Solo-CD-Releasekonzert mit Eckhard Richelshagen beginnt am Freitag 20 Uhr, in der Bandfabrik, Schwelmer Straße 133. Fünf Jahre hat sich Richelshagen für sein neues Pianosoloalbum „Living Gallery“ Zeit gelassen, das er dort Live präsentiert.

Um 21 Uhr spielt am Samstagabend im Blue Moon, Siegesstraße 162 die Gruppe Jazz Aloud mit Monika Czischke (Gesang), Stefan Bernsmüller (Saxophon & Percussion), Alexander Homann (Gitarre), Georg Kleff (Keyboards) und Uwe Thiele am Bass. „Igel-Gesänge - Wie nur kann man lieben ...“ ist eine musikalisch-lyrische Performance betitelt, die am Sonntag um 15 Uhr in der Börse, Wolkenburg 100 stattfindet und bei der das Gitarrenduo Uwe Sandfort und Martin Hermann mit virtuosen Instrumentalstücken zwischen Funk-Jazz und Fingerstyle, groovige Tunes und sphärische Sounds beisteuert.

Am Montagabend beginnt um 20.30 Uhr im Café Ada, Wiesenstraße 6, wieder die monatliche Jazzsession. Ausnahmsweise an einem Mittwoch findet in der kommenden Woche im Jazzclub im Loch, Ecke Ekkehardstraße / Plateniusstraße ein Jazzkonzert mit der Gruppe Christoph Grab Reflections feat. Axel Fischbacher statt. Einlass 19, Beginn 20 Uhr. Das Quartett widmet sich mit Saxes, Bass, Drums und Fischbacher an der Gitarre dem großen Thema „New Monk“ und sie versprechen, dass man die magische Musik des Pianoforte-Maestros Thelonious Monks so noch nie gehört hat.

Bis nächste Woche wünscht anregende und unterhaltsame Musikabende Ihr und Euer Rainer Widmann