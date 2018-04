Es soll sich um einen älteren Mann handeln, der im Bereich Röttgen lebte. Zeugen gaben die entscheidenden Hinweise.

Wuppertal. Die Identität des Toten, der am vergangenen Mittwoch in einem Luftschacht eines Parkhauses gefunden wurde, ist geklärt. Bei dem Mann soll es sich um einen 83-Jährigen handeln, der im Bereich Röttgen wohnte. Zeugen hatten sich am Montag bei der Polizei gemeldet und die Hinweise auf die Person gegeben, wie Polizei und Staatsanwltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstag mitteilten.

Der Mann wurde nach Angaben der Polizei Opfer einer Gewalttat. Dies wurde durch die Obduktion des Leichnams bestätigt. Weil die Identität des Mannes zunächst nicht geklärt werden konnte, gab es eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild des Toten. Die Ermittler der zwölfköpfigen Mordkommission "MK Schacht" führten zudem zahlreiche Befragungen der Anwohner in den umliegenden Häusern durch und setzten am vergangenen Wochenende am Parkhaus eine mobile Wache als Anlaufpunkt für die Anwohner ein. Insgesamt gingen etwa 30 Hinweise von Zeugen ein.

Die Beamten der Mordkommission konzentrieren sich bei den Ermittlungen nun auf das Umfeld des Verstorbenen. Weitere Details will die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben. red