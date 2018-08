Der Brand in einem Uellendahler Wohnhaus verursachte einen Sachschaden von etwa 200 000 Euro.

Nach dem Wohnhausbrand an der Straße Kempers Häuschen in Elberfeld, bei dem am frühen Donnerstagmorgen zwei Menschen gestorben sind, ist jetzt anhand der Herzschrittmacher die Identität der Toten geklärt worden. Die Obduktion am Freitag ergab, dass es sich bei den Verstorbenen um das 85-jährige Paar handelt, das in dem Haus gelebt hat, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor.

Aufgrund der starken Zerstörung durch das Feuer sind die Ermittlungsarbeiten von Polizei und einem Brandsachverständigen umfangreich. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 200 000 Euro.

Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an

Nachbarn hatten am Donnerstagmorgen den Rauchmelder im Haus gehört und die Feuerwehr verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe es bereits einen ausgedehnten Brand im Anbau des Einfamilienhauses gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Im Haus hatten die Einsatzkräfte die zwei schwer verletzten Menschen gefunden. Trotz notärztlicher Versorgung waren die Frau und der Mann jedoch noch am Unglücksort gestorben.

Mit 15 Einsatzwagen und 60 Einsatzkräften hat die Feuerwehr den Brand gelöscht und verhindert, dass das Feuer auf anliegende Wohnhäuser überschlug. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere zur Brandursache, dauern noch an. Red