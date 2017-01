Person Kassandra Wedel, 1984 in Hessen geboren, tanzt seit ihrem dritten Lebensjahr. Mit vier Jahren verlor sie ihr Gehör in Folge eines Autounfalls. Sie tanzte weiter, weil die Vibrationen der Musikinstrumente für sie ausreichen. Sie hat Theaterwissenschaften studiert, ist Hip Hop-Tanzlehrerin und war 2012 Hip Hop-Weltmeisterin. In „Aschemond“ spielt sie erstmals in einer Oper.

Oper Helmut Oehrings Oper „Aschemond oder The Fairy Queen“ hat in der aktuellen Bearbeitung keine vorgegebene Handlung. Sie umkreist menschliche Grunderfahrungen von Liebe und Leid, Zusammenhalt und Hoffnung. Das Stück verbindet moderne Musik mit Henry Purcells Barockoper „The Fairy Queen“. Kassandra Wedel spielt die Titelrolle der gehörlosen Feenkönigin.

Termine Die Premiere ist an diesem Sonntag, 29. Januar 2017, um 18 Uhr im Opernhaus, um 17.15 Uhr gibt Intendant Berthold Schneider dazu eine Einführung im Kronleuchterfoyer. Drei weitere Aufführungen stehen auf dem Spielplan: am 3. Februar sowie am 5. und 18. März 2017. Karten sind erhältlich unter Tel. 563 7666, im City-Center, Schloßbleiche 40, und auf

@kulturkarte-wuppertal.de