Der bedeutende abstrakte Bildhauer Friederich Werthmann, der in Wuppertal geboren wurde und aufwuchs und heute in Kaiserswerth lebt, wird 90 Jahre alt.

Er hat viele Begabungen, ist in der Welt der Sprachen, der Musik und der Kunst zuhause. Und doch macht er nach dem Abitur eine Maurerlehre, die ihm erlaubt, seiner Leidenschaft für die bildende Kunst zu frönen. Das ist bald 70 Jahre her. Friederich Werthmann, am 16. Oktober 1927 in Barmen geboren, wurde einer der bedeutendsten abstrakten Bildhauer und Plastiker der deutschen Kunst nach 1945. Seit vielen Jahren lebt er mit seiner Frau, der Fotografin Maren Heyne, in Düsseldorf-Kaiserswerth.

Zum anstehenden 90. Geburtstag wird er mit der Ausstellung „Stahl. Poesie. Dynamik“ in Witten geehrt. Ein Besuch in seinem denkmalgeschützten Heim im ehemaligen Landgericht Kreuzberg in Düsseldorf-Kaiserswerth mit seinem 2500 Quadratmeter großen Garten, wo Geschichte und Kunst eine bezaubernde Liaison eingehen.

Ausstellungen in der Galerie Parnass an der Moltkestraße

Wuppertal, das ist für Werthmann Kindheit und Aufwachsen. Heute ist er nur noch hin und wieder zu Besuch in der Geburtsstadt – bei Verwandten oder Freunden. Seine letzte Ausstellung in der Heimatstadt fand 2003 in der Kunsthalle Barmen statt. Einen Namen macht sich Werthmann aber bereits in den 50er Jahren durch seine Ausstellungen in der Galerie Parnass an der Moltkestraße in Elberfeld, bedeutsame Stätte des deutschen Informel, zu dem auch er, Mitglied der Gruppe 53 (Avantgarde der Kunst des rheinischen Westens) zählt. Wenngleich er mit der Kunstrichtung zwar im abstrakten Kunst-Ergebnis, nicht aber im Schaffensprozess übereinstimmt.

Wie es sich für einen Bildhauer gehört, hinterlässt Werthmann für jeden sichtbare Spuren: Den Wuppertalern bestens bekannt ist der Werther Kugelbrunnen, den er 1978 erschafft. „Das Verhältnis von Elberfeld und Barmen ist ja bekanntlich schwierig, ich habe die Brunnenkugel in zwei Hälften geteilt, die Löcher in den Wänden haben, aus denen sie sich gegenseitig mit Wasser anspritzen“, erklärt er und weist auf die zusammenführende Bedeutung seiner Figur hin. Bereits 1960 wird das Rathaus Barmen mit der kugelförmigen „Entelechie II“ geehrt. „Entelechie bedeutet, dass die Skulptur nichts anderes als sich selbst zum Ziel hat“, übersetzt Werthmann den griechischen Begriff, der – außer Raum und Dynamik – zu den drei wichtigen Konstanten in seinem Schaffen zählt.

Das Relief an der Ronsdorfer Sparkasse, ebenfalls von 1960, steht mittlerweile wieder in Werthmanns Werkstatt – nach dem Umbau des Gebäudes passt es nicht mehr. Schließlich gibt es noch den 5,5 Meter hohen Kothen-Knoten auf dem Schulgelände des Gymnasiums am Kothen in Unterbarmen, der 1965 entsteht. Und das Von der Heydt-Museum besitzt drei Werke in seiner Sammlung: die Edelstahl-Plastik „Von Kassel bis Oktober“ (1962), die „Struktur Remanit“ und „Strukturbad“ (beide 1959).