Musicalgala zugunsten des Kinderhospizes Burgholz kommt in die Stadthalle.

„Hier wird gelacht, gespielt, getobt, geweint und getrauert“, lädt das Infoblatt des Bergischen Kinder- und Jugendhospizes Burgholz zum Besuch ein, wischt Unsicherheit und Beklemmung beiseite, die Menschen oft empfinden, wenn sie mit dem Tabuthema „Kinder und Tod“ konfrontiert werden. Heike Müller-Ring geht ihren eigenen Weg: Die Remscheiderin setzt Gesangskunst und Organisationstalent für das Wuppertaler Hospiz ein. Am 7. Oktober stellt sie bereits zum vierten Mal eine Musicalgala zu seinen Gunsten auf die Beine.

Profis und Laien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Schon 2013, als das Hospiz noch geplant wurde, war klar, dass es Hilfe brauchen würde. „Ich sah den Spendenaufruf. Mir kam die Idee, Musicals für den guten Zweck zu nutzen“, erinnert sich die ausgebildete Mezzosopranistin Müller-Ring, die aus dem Klassikbereich kommt. Ihr männlicher Gegenpart ist Patrick Stanke, der bekannte Bariton wurde in Wuppertal geboren und ist im Musical zuhause. Von Anfang an dabei sind die Tanzetage aus Lennep um Sabina Fröhler mit ihren kleinen und großen Eleven und das Wuppertaler Tanzensemble Grün-Gold Casino e.V. um Sabine Suhr, das 2017 auf vier Paaren „aufstockt“. Bislang traten die Künstler immer in Remscheid und Radevormwald auf. Und erspielten rund 9000 Euro für das Hospiz. Um mehr Menschen zu erreichen, wechseln die Helfer nun in die Stadthalle Wuppertal, die mit Sonderkonditionen für Benefizveranstaltungen entgegenkommen kann, und da alle Akteure ohne Gage auftreten, fließt der Reinerlös dem Hospiz zu.

Mit dabei sind diesmal auch zwei Chöre: der Rögy-Projektchor des Röntgen-Gymnasiums in Lennep unter Leitung von Annette Busch und der Junge Chor MiCaDo aus Wermelskirchen unter Leitung von Daniela Bornefeld. Die instrumentale Begleitung übernimmt das Aachener Hochschul- und Salonorchester. „Insgesamt werden wir rund hundert Mitwirkende auf der Bühne haben“, freut sich Müller-Ring. Profis und Laien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, alle in farbenprächtigen Kostümen. Etwa ein Jahr hat man sich vorbereitet, bei einem ersten Probentag im März lernten sich alle kennen.

Auf dem Programm der Musicalgala stehen Ausschnitte aus Mary Poppins, Marie Antoinette, Mozart, Die Schöne und das Biest. Außerdem werden Lieder und Tanzeinlagen dargeboten. Auch Kerstin Wülfing vom Kinderhospiz freut sich auf „einen richtig schönen Abend“ und erkennt die immense Arbeit, die die Akteure auf sich nehmen, an: „Das ist schon etwas Besonderes. Es ist wichtig, dass wir Öffentlichkeit kriegen, denn wir brauchen nach wie vor Unterstützung.“