Wuppertal. Die Polizei in Wuppertal fahndet nach einem Hund und dessen Halter. Das Tier hatte bereits am Freitag einen 75 Jahre alten Mann gebissen, teilten die Beamten am Montag mit.

Der Mann hatte den Rhodesian Ridgeback am Freitagabend auf der Fahrbahn der Schnellstraße L74 in Richtung Sonnborner Kreuz entdeckt. Als er versuchte das Tier vor dem Parkplatz Burgholz in Sicherheit zu bringen, biss der Hund zu und lief weg, erklärte die Polizei.

Jetzt suchen die Beamten nach Hund und Halter. Der Rhodesian Ridgeback hatte eine Schulterhöhe von circa 50 Zentimetern und trug ein Schultergeschirr mit rotem Schottenmuster. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202-2840 entgegen. red