Es werden Abwasser- und Leerrohre verlegt. Bus fährt Umweg.

Ronsdorf. Nach dem Wasserrohrbruch am Freitag, 20. Juli, in der Holthauser Straße, haben die WSW entschieden, eine komplett neue Versorgungsleitung zwischen der Straße An der Blutfinke und der Breite Straße zu verlegen. Da die Leitung in diesem Bereich schon mehr als 60 Jahre alt sei, so die WSW, bestehe die Gefahr, dass die Leitung ein paar Meter weiter wieder brechen könnte. Im Zuge der Neuverlegung der Wasserversorgungsleitung werden auch Leerrohre für Nachrichtentechnik mitverlegt. Während der Sommerferien bleibt die Durchfahrt gesperrt. Fußgänger können den gesperrten Bereich passieren. Die Holthauser Straße ist bis zur Baustelle von der Straße An der Blutfinke, Breite Straße und Im Vogelsholz nur als Sackgasse befahrbar. Voraussichtlich nach den Sommerferien wird die Holthauser Straße dann einspurig für den Verkehr freigegeben.

Da die Fahrbahn bei dem Vorfall in weiten Teilen unterspült wurde, wird im Anschluss der Bauarbeiten eine neue Straßendecke eingebaut. Wegen der Sperrung kann die Linie 630 die Holthauser Straße nicht befahren. In Richtung Im Rehsiepen wird die Linie über die Echoer Straße und in Richtung Schulzentrum Süd über die Talsperrenstraße umgeleitet. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich laut WSW auf 150 000 Euro.