Er wurde 1919 in Washington geboren, starb 2009 in New York. Im selben Jahr starb auch Pina Bausch. Merce Cunningham war wie die berühmte Choreographin Ausnahmetalent, lernte, sich durchzusetzen, ging in die Geschichte des zeitgenössischen Tanzes ein. Eine deutsch-französisch-amerikanische Coproduktion widmet dem US-Amerikaner einen 3D-Film, der wichtige Stationen seines Lebens nachzeichnet. Das vom Land geförderte Projekt wird an verschiedenen, reizvollen Orten gedreht. Einer davon war diese Woche die Historische Stadthalle am Johannisberg. Foto: Stefan Fries