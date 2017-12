Wuppertal. Die Wuppertaler Polizei sowie die Stadt veröffentlichen bereits seit längerer Zeit, an welchen Stellen jeweils schwerpunktmäßig die Geschwindigkeit im Stadtgebiet kontrolliert wird. An dieser Stelle finden Sie die gemeldeten Blitzer für die ganze Woche.

Mittwoch, 27.12.: Wittener Straße, Mollenkotten, Linderhauser Straße, Höfen, Auf der Bleiche, Heckinghauser Straße, Osterholzer Straße, Höhe, Corneliusstraße, Kemmannstraße, Hastener Straße, Schulweg, Kurfürstenstraße, Breite Straße, Staubenthaler Straße, Neumarktstraße, Briller Straße, Rudolfstraße, Unterdörnen, Oberdörnen, Carnaper Straße.

Donnerstag, 28.12.: Scharpenacker Weg, Obere Lichtenplatzer Straße, Lönsstraße, Neuenhofer Straße, Hahnerberger Straße, Cronenberger Straße, Schmitteborn, Rauental, Blombacher Bach, Nevigeser Straße, Am Elisabethheim, Westfalenweg, Hansastraße, Wiesenstraße, Friedrich-Engels-Allee, Aprather Weg, In den Birken, Otto-Hausmann-Ring, In der Beek, Pahlkestraße, Düsseldorfer Straße.

Freitag, 29.12.: Fr.-Ebert-Straße, Heinrich-Heine-Straße, Simonsstraße, Viehhofstraße, Nützenberger Straße, Varresbecker Straße, Uellendahler Straße, Vogelsangstraße, Weinberg, Dahler Straße, Windhukstraße, Löhrerlen, Jesinghauser Straße, Große Flurstraße, Berliner Straße, Remscheider Straße, Am Kraftwerk, Kniprodestraße, Oberer Grifflenberg, Jäerhofstraße, Hauptstraße.

Dienstag, 2.1.: Viehhofstr., Nützenberger Str., Simonsstr., Pahlkestr., In den Birken, Aprather Weg, Bromberger Str., Sedanstr., Dahler Str., Nevigeser Str., Hans-Böckler-Str., Fr.-Engels-Allee, Unterdörnen, Oberdörnen, Schönebecker Str., Neuenhofer Str., Hahnerberger Str., Jägerhofstr., Schulweg, Kemmannstr., Hastener Str.

Mittwoch, 3.1.: Kohlfurther Brücke, Solinger Str., Hauptstr., An der Blutfinke, Am Kraftwerk, Remscheider Str., Wiesenstr., Hansastr., Hochstr., Berliner Str., Gewerbeschulstr., Höfen, Siedlungsstr., Große Flurstr., Westkotter Str., In der Beek, Otto-Hausmann-Ring, Fr.-Ebert-Str., Düsseldorfer Str., Sonnborner Str., Varresbecker Str.

Donnerstag, 4.1.: Neumarktstr., Briller Str., Neuenteich, Vogelsangstr., Uellendahler Str., Hatzfelder Str., Heinrich-Heine-Str., Reuterstr., Haeseler Str., Lönsstr., Scharpenacker Weg, Obere Lichtenplatzer, Lohsiepenstr., Kniprodestr., Staubenthaler Str., Kreuzstr., Löhrerlen, Jesinghauser Str., Hügelstr., Wittener Str., Mollenkotten

Freitag, 5.1.: Blombacher Bach, Rauental, Schmitteborn, Wilkhausstr., Auf der Bleiche, Schwelmer Str., Neuenhofer Str., Kronprinzenallee, Cronenberger Str., Düsseldorfer Str., Hahnenfurth, Bahnstr., Zur Waldesruh, Goethestr., Westring, Am Elisabethheim, Nevigeser Str., Westfalenweg, Liebigstr., Weinberg, Carnaper Str.

Darüber hinaus muss im gesamten Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen gerechnet werden.