Wuppertal. Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag sind gesetzliche Feiertage, hier müssen die Geschäfte geschlossen bleiben. Bei Bäckereien gibt es aber Sonderregelungen. An Karfreitag und Ostersonntag dürfen die Bäcker zu ihren normalen Sonntagsöffnungszeiten ihre Backwaren verkaufen, das heißt: für jeweils fünf Stunden.

Im Ladenöffnungsgesetz NRW ist dies genau festgelegt: "Verkaufsstellen, deren Kernsortiment aus einer oder mehrerer der Warengruppen Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht, dürfen für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden an Sonn- und Feiertagen öffnen."

Am Ostermontag müssen die Bäckereien in NRW geschlossen bleiben. Es gibt aber auch hier Ausnahmen, zum Beispiel für Bäckereien mit Café-Betrieb. Die dürfen auch am Ostermontag öffnen, dürfen aber keine Ware zum Mitnehmen verkaufen. Die frischen Brötchen fallen am Ostermontag also aus.

Unter anderem in diesen Bäckereien gibt es in Wuppertal frische Brötchen an den Ostertagen - natürlich ohne die keinen Anspruch auf Vollständigkeit:



Die Filialen der Bäckerei Myska haben am Samstag von 6 bis 14 Uhr geöffnet. Am Sonntag hat nur die Filiale am Westfalenweg von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Filialen der Bäckerei Scharrenberg haben am Samstag von 6 bis 15 geöffnet.

Alle Filialen der Bäckerei Steinbrink, die sonntags geöffnet haben, haben Karfreitag und Ostersonntag wie an normalen Sonntagen geöffnet. Eine Übersicht gibt es hier.

Die Filialen von Policks Backstube haben an Karfreitag und Ostersonntag geöffnet. Eine Übersicht über alle Filialen gibt es hier.

Drei Filialen der Bäckerei Dahlmann haben an Karfreitag und Ostersonntag geöffnet: an der Wallstraße,Werth und Alter Markt. Eine Übersicht der Filialen gibt es hier.

Bei Kamps öffnen am Ostersonntag voraussichtlich alle Filialen, die auch an regulären Sonntagen öffnen. Über die genauen Öffnungszeiten der einzelnen Filialen informiert Kamps über den "Filialfinder" auf seiner Homepage. red