In drei Wochen startet die achte Auflage der Freizeitattraktion. Die Vorbereitungen laufen im Atelier von Supaknut auf Hochtouren.

Unterbarmen. Wer das Reich von Supaknut besuchen möchte, der braucht vor allem kräftige Beine. Immerhin liegen die Räume, in denen der freischaffende Künstler und Mit-Erfinder von Supagolf seinen kreativen Ideen freien Lauf lässt, an einem Hang an der Obergischen Straße. Zu Fuß ist der Aufstieg vom Unterbarmer Bahnhof aus jedenfalls nicht zu unterschätzen – gerade bei schwülen Temperaturen.

Zum Glück zeigt Supaknut, der mit bürgerlichen Namen eigentlich Knut Heimann heißt, Erbarmen mit seinem Besuch und deutet bei der Begrüßung mit einer kurzen Handbewegung auf den Fahrstuhl, der sich ein wenig versteckt im Inneren des Gebäudes befindet. Bequem führt der Weg nach oben und nur wenige Augenblicke später öffnen sich die Türen zum fünften Stock, wo bereits kräftig gewerkelt wird.

Während sich Supaknut seinen Weg durch einen schmalen Gang zum Ort des Geschehens bahnt, hört man von weitem ein Sherlock-Holmes-Hörspiel. Und auch der berühmte Meisterdetektiv hätte seine helle Freude an dem Atelier, das sich mitten unter dem Dach befindet, gehabt. Denn praktisch in jeder Ecke des Raums gibt es etwas zu entdecken. In den Regalen, die dicht an dicht auf der linken Seite stehen, türmen sich unzählige Kartons aus denen Utensilien und Einzelteile von ehemaligen Golfbahnen herauslugen. Auf der anderen Seite sieht man einen alten Autoreifen, der zu einer Loopingbahn umfunktioniert wurde. Es riecht nach Holz und Farbe.

In diesem Jahr drehen sich viele Bahnen um die Zahl acht

„Wir haben jetzt noch drei Wochen Zeit, bevor die achte Auflage von Supagolf startet“, sagt Supaknut und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Supagolf ist eine abgewandelte Form des Minigolfs und wird auch nicht mit einem Golf-, sondern mit einem kleinen Hockeyschläger gespielt. „Schon zu Schulzeiten war ich mit meinem Freund Didi Kulessa auf vielen Minigolfplätzen mit eigenen Schlägern und Bällen unterwegs“, erzählt Supaknut. „Jeder kennt beim Minigolf den Looping, den Weitabschlag, den Doppelhubbel oder die Rampe, und wir dachten, das geht auch mit ein bisschen mehr Humor.“ Also bastelten die beiden Freunde mit Witz und Kreativität an ihren eigenen Bahnen und veranstalteten vor acht Jahren auf Anfrage des Sommerlochs in den Elba-Hallen ihre erste Supagolf-Veranstaltung. Ein Jahr später ging es dann zur Hebebühne am Mirker Bahnhof, wo seitdem das feste Zuhause des sportlich-spaßigen Spektakels ist.