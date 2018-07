Ab 15 Uhr gibt es an vielen Stationen Programm.

Zoo. Der Grüne Zoo Wuppertal und die Westdeutsche Zeitung laden für heute, 6. Juli, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr wieder gemeinsam zum großen Kinderfest im Zoo ein. Das Angebot richtet sich insbesondere auch an kinderreiche Familien, denn der Eintritt für Kinder ist während des Festes frei, erwachsene Begleitpersonen – das können Eltern, Tanten und Onkel oder die Großeltern sein – zahlen nur den Kinderpreis von sieben Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch wer noch nie zu Gast im Grünen Zoo Wuppertal war, wird die 25. Attraktionen zum Kinderfest nicht verfehlen. Die meisten Stände befinden sich im Eingangsbereich oder am Blumenrondell, das nur wenige Schritte von der Zookasse entfernt liegt. Ein weiterer Schwerpunkt ist der große Spielplatz im Bereich der früheren Waldschenke. Das Angebot reicht vom Enten-Angeln am Stand der Westdeutschen Zeitung bis zur tierischen Schatzsuche mit der Zooschule, die über Taktik und Tarnung im Tierreich informiert. Die Kinder der Winzig-Stiftung werden in der Musikmuschel wieder mit viel Temperament vorführen, was sie in der Schule beim Programm „Kultur am Vormittag“ gelernt haben. Außerdem gibt es viele Aktionen zum Mitmachen. Es wird geschminkt und gerätselt, gehüpft und gelacht. Red/ab