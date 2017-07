Der Hauptbahnhof von Wuppertal ist um 18.55 Uhr gesperrt worden. Wie lange die Vorsichtsmaßnahme dauern werde, steht noch nicht fest.

Wuppertal. Wegen eines herrenlosen Gepäckstückes in einer S-Bahn ist der Wuppertaler Hauptbahnhof am Freitagabend vorsorglich gesperrt worden. Der Zug der Linie S9 und der Bahnhof, in dem die S-Bahn stand, seien nach dem Fund zügig geräumt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es handele sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Spezialisten der Polizei wurden zum Einsatzort beordert, die das herrenlose Gepäckstück untersuchen sollten. Der Hauptbahnhof von Wuppertal sei um 18.55 Uhr gesperrt worden. Wie lange die Vorsichtsmaßnahme dauern werde, stehe noch nicht fest.

Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es zu erheblichen Behinderungen im Nah- und Fernverkehr rund um Wuppertal. «Der gesamte Verkehr umfährt Wuppertal», sagte ein Bahnsprecherin. Ein Blick auf die Anzeigetafel zeige, dass ungefähr 25 Züge pro Stunde am Freitagabend fahren sollten, der diesmal nicht nur den Start ins Wochenende, sondern für viele Familien auch den Start in die Ferien bedeutet. dpa