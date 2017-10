Wirtschaftlichkeit zeige sich auch im Vermeiden unnötiger Ausgaben. So hätten sie durch Analyse von Studien festgestellt, dass Kompressionsstrümpfe bis auf wenige Ausnahmen keinen Effekt haben. Seither verzichte Helios in den meisten Fällen auf sie, das Haus spare damit rund 100 000 Euro im Jahr.

Um den Verkauf der städtischen Kliniken, die schon lange rote Zahlen schrieben, wurde intensiv gerungen. 2003 schließlich übernahm das Unternehmen Helios das Krankenhaus in Barmen. 2018 wird der Klinikverkauf 15 Jahre her sein. Marc Baenkler, derzeit Geschäftsführer an der Heusnerstraße, zieht eine positive Bilanz: „Das war ein wichtiger Schritt für Helios und für Wuppertal“, sagt der Mediziner.

Die Umbauten gehen noch weiter, 110 Millionen will Helios bis 2022 investieren. Zwei Häuser werden aufgestockt, unter anderem soll ein neues Operationszentrum entstehen und in der Mitte des Geländes – an Stelle von Haus 6 und 7 und des Mittelgartens – wird ein großer Neubau entstehen, in dem mehrere Bereiche interdisziplinär zusammenarbeiten. Hierhin wird 2022 auch das Herzzentrum aus Elberfeld ziehen. Das Gebäude wird zudem einen neuen Eingangsbereich für die ganze Klinik erhalten, eine Cafeteria und einen Bereich für Terminsprechstunden. „Wir wollen Ende 2021 eröffnen“, kündigt Baenkler an.

Auch beim Helios–Klinikum zeigt sich ein Trend in der Medizin: Niedergelassene Ärzte und Kliniken rücken enger zusammen: So gibt es in Wuppertal mehrere Praxen in Trägerschaft der Klinik, zum Beispiel zwei orthopädische Praxen und eine Praxis für Strahlentherapie.

Auf diese Weise ist eine enge Zusammenarbeit möglich. „Der Patient ist aber weiterhin völlig frei in seiner Arztwahl“, sagt Baenkler. Geprüft wird auch, ob auf lange Sicht Rehamedizin auf dem Gelände angeboten werden kann.

Ein weiteres großes Projekt ist die Digitalisierung, in die das Unternehmen viel Geld steckt: „Wir sind auf dem Weg“, sagt Baenkler. In einigen Abteilungen gehen die Ärzte bereits mit einem Computer auf Visite. Im kommenden Jahr soll es überall in der Klinik W-Lan geben.