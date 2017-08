Jazz- und Bluesfans kommen wieder voll auf ihre Kosten.

Wuppertal. Neben dem großen Feuertalfestival, das am Freitag und Samstag auf der Waldbühne Hardt stattfindet, gibt es in den nächsten Tagen auch für Jazz und Bluesfans ein breites Liveangebot im Tal. Mit dem neuen Programmpunkt „Yes, we Jam“ beginnt am heutigen Donnerstag um 20.30 Uhr im Kontakthof Wuppertal, Genügsamkeitsstraße 11, eine neue musikalische Reihe mit „Papa Jo’s One Man Acoustic Jam“, die in dieser Form einmalig ist.

Die Sommerpause ist auch in der Bandfabrik, Schwelmer Straße 133 beendet, denn am Freitag startet der beliebte und erfolgreiche „Friday Night Jazz Club“ in die Herbst-Saison gleich mit einem besonderen Event. Um 20 Uhr tritt dort die junge Sängerin Hebe Vrijhof begleitet von einem Keyboarder, Bassisten und Schlagzeuger mit ihren melancholischen und zugleich kraftvollen Songs auf. Der Skulpturenpark Waldfrieden von Tony Cragg, Hirschstraße 12 beendet die diesjährige Klangart-Open-Air Saison mit einem ungewöhnlichen akustisch und visuell überwältigenden Konzert. Der finnische Akkordeonvirtuose Kimmo Pohjonen ist dort am Samstag um 19 Uhr gemeinsam mit seinen beiden Töchtern zu Gast. Obwohl „nur“ drei Musiker auf der Bühne stehen, darf man sich auf eine atemberaubende Klangfülle freuen. Am Sonntag präsentiert um 19 Uhr die Swing Kabarett Revue im Barmer Bahnhof, Winklerstraße 2 ihr aktuelles Programm „Wenn Hot Jazz auf Kabarett trifft“. Zum Finale des Open-Air-Kino-Festivals „Talflimmern“ gibt es ein besonderes Highlight für Jazzfans. Am Sonntagabend findet eine Preview des Films „Django - Ein Leben für die Musik“ über den begnadeten Jazzgitarristen Django Reinhardt statt, der erst am 26. Oktober in die Kinos kommt. Vorab trägt ab 20.30 Uhr das Zinco Roman Quartett aus Wuppertal Liveswing in die Häuserschlucht bei der Alten Feuerwache, Gathe 6. Am Montagabend beginnt um 20.30 Uhr, im Café Ada, Wiesenstraße 6 die letzte Sommer-Jazzsession, die während der Ferienzeit wöchentlich jedem Montag stattfand. Freuen können sich auch Jazzfans schon auf das übernächste Wochenende, wenn das erste Kulturtrassenfestival am 2. September stattfindet. Karten gibt es bei www.wuppertal-live.de und an den Abendkassen. Bis nächste Woche wünscht anregende, spannende und unterhaltsame Musikabende, Ihr und Euer Rainer Widmann