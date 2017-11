Grund. Die Naturschule Grund lädt für Mittwoch, 8. November, zu einem Kräuterspaziergang mit dem Biologen Jörg Liesendahl ein. Dabei stehen einheimische Pflanzen im Mittelpunkt. Zudem wird die Frage geklärt, wie Pflanzen sich auf den Winter einrichten. Bei einem kurzen Rundgang (rund 1,5 Stunden) werden zunächst Pflanzen gesucht, wobei den ökologischen Bedingungen des Standortes besonderes Augenmerk gilt. Jörg Liesendahl beschreibt die Merkmale einer überschaubaren Anzahl von Pflanzenarten, nennt ihre mögliche Verwendung und die dafür erforderlichen Teile der Pflanze. Und natürlich werden die besonderen Interessen der Teilnehmenden beachtet. Im Anschluss kann das gesammelte Pflanzenmaterial in der Natur-Schule mit Hilfe von Stereolupen und Fachliteratur mikroskopiert und gegen ähnliche Arten abgegrenzt werden. Wer mag, kann besonders interessante Strukturen der Pflanzen auch zeichnen.

Der Kräuterspaziergang beginnt am Mittwoch um 15 Uhr und wird insgesamt etwa drei Stunden dauern. Treffpunkt ist die Natur-Schule Grund, Grunder Schulweg 13, in Remscheid-Grund. Die Teilnahme kostet zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder bis 15 Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese nimmt die Natur-Schule Grund telefonisch unter 02191/840734 und 02191/3748239 oder per Mail entgegen unter

info@natur-schule-grund.de