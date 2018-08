Im September nimmt Wuppertal an der Imagekampagne von IHK und WZ zur Stärkung des Einzelhandels teil. In anderen Städten war die Aktion bereits sehr erfolgreich.

Am 7. und 8. September ist es auch in Wuppertal Zeit für „Heimat shoppen“. Die Imagekampagne soll auf die Bedeutung des lokalen Einzelhandels sowie von Dienstleistern und Gastronomie hinweisen und Bürger ermutigen, dieses Angebot dem wachsenden Online-Handel vorzuziehen. Die Aktionstage, an denen sich die die Bergische IHK in diesem Jahr erstmalig beteiligt, wurden 2014 von der IHK Mittlerer Niederrhein ins Leben gerufen und zunächst in Mönchengladbach, Krefeld, im Rhein-Kreis Neuss und im Kreis Viersen durchgeführt.

Inzwischen sind insgesamt 14 IHK-Niederlassungen an der Kampagne beteiligt – so auch der Niederrheinische Standort, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Stadt Duisburg sowie die Kommunen der Kreise Wesel und Kleve zählen und über deren Erfahrungen Michael Rüscher, Leiter der Zweigstelle Wesel der Niederrheinischen IHK, berichtet.

Er ist zufrieden mit der Resonanz der vergangenen drei Jahre, in denen die Aktion auf anhaltend hohem Niveau durchgeführt worden sei. Mehr als 50 Werbegemeinschaften und rund 30 Kommunen seien an den letzten Aktionstagen beteiligt gewesen. „Die Teilnehmer sind dabei natürlich sehr unterschiedlich aufgestellt, was ihre Leistungsstärke und ihre Manpower angeht“, so Rüscher. „Deswegen erhält jeder von uns ein Mindestpaket mit Papiertüten, Postkarten und Infoflyern. Die Werbegemeinschaften stocken das Ganze dann mit kleinen Werbegeschenken oder -aktionen auf.“

Das Spektrum reiche von Buttons und Luftballons bis hin zu Wettbewerben und Stadtrallyes. Es gebe inzwischen einen ganzen Katalog an Werbemaßnahmen, aus dem die teilnehmenden Händler wählen können. „Jeder Stadtteil funktioniert anders und hat andere Möglichkeiten, auf die wir individuell eingehen wollen“, so Rüscher. Der lokale Handel leiste viel mehr, als nur Ware gegen Geld zu tauschen, betont der Leiter der niederrheinischen IHK. Er sei maßgeblich für ein buntes und eigenständiges Leben innerhalb der Stadtteile verantwortlich. „Wir wollen nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen, dass die Leute nicht bei Amazon bestellen dürfen“, sagt er.

Die IHK will mit den Bürgern ins Gespräch kommen

Das Ziel sei es, die Einwohner ganz persönlich anzusprechen und ihnen klar zu machen, dass es für jeden Einzelnen von ihnen Konsequenzen hat, wenn der Einzelhandel ausstirbt. „Das kann bedeuten, dass die Handballmannschaft ihrer Kinder keine Trikots mehr gesponsert bekommt, oder dass in diesem Jahr die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt ausfällt.“

Es gehe der IHK vor allem darum, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und für diese Zusammenhänge ein Bewusstsein zu wecken. In Michael Rüschers Wahrnehmung kommt die Aktion sowohl bei Händlern als auch bei Kunden gut an: „Heimat shoppen ist hier zu einer richtigen Marke geworden“, sagt er erfreut. Er habe erst vor kurzem wieder jemanden mit der unverkennbaren Papiertüte gesichtet.

Unabdingbar für das Funktionieren der Aktionstage sei im Vorfeld natürlich eine gute Öffentlichkeitsarbeit, vor allem auch über die sozialen Medien. Zusätzlich zu den jährlichen Aktionstagen versuche die IHK jedoch über das Jahr verteilt, mit Werbematerial und Veranstaltungen immer wieder auf die Kampagne aufmerksam zu machen und die Attraktivität der Innenstädte herauszustellen. „Inwiefern sich dieses Bewusstsein auch langfristig verankert, bleibt abzuwarten“, räumt Rüscher ein. „Aber irgendwo muss man ja anfangen!“