Wuppertal. Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend Rauch aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Germanenstraße bemerkt. Der Mann reagierte schnell und warnte die Bewohner des Hauses. Alle konnten das Haus schnell verlassen und blieben unverletzt. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Die alamierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, bevor er sich in dem Dachstuhl des Hauses weiter ausbreiten konnte. Das Löschwasser sickerte in die Wohnung unter dem Dachgeschoss. Die Wohnung ist deswegen bis auf weiteres unbewohnbar.

Die anderen Bewohner konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Dachboden wurde durch die Polizei versiegelt und es wurden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. red