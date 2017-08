Der Frau wurde von hinten mit Gewalt die Handtasche von der Schulter gerissen. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Varresbeck. Eine 79-jährige Frau, die auf einen Rollator angewiesen ist, wurde am Mittwoch, gegen 18.50 Uhr, auf der Varresbecker Straße überfallen. Die Dame verließ an der Bushaltestelle "Düsseldorfer Straße" den Linienbus und ging in Richtung Otto-Hausmann-Ring, als ihr plötzlich von hinten jemand gewaltsam die Handtasche von der Schulter riss.

Dabei stürzte die 79-Jährige und erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Weil Zeugen auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, ließ der Täter die Handtasche fallen und flüchtete.

Er war ca. 25 bis 30 Jahre alt, hager, trug dunkle Oberbekleidung, Jeans und eine schwarze Kappe. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202/2840 entgegen.