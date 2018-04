Nach den trüben Wintertagen beginnt in Wuppertal endlich die Eissaison - und das auch laktosefrei.

Blauer Himmel, die Sonne lacht, ganz Wuppertal lächelt. Der Frühling ist da. Um dem Genuss der Sonne einen passenden Geschmack zu verleihen, bietet sich natürlich an, ein Eis essen zu gehen. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine große Auswahl an Eissorten in den Wuppertaler Eiscafés, in denen in den vergangenen Tagen Hochbetrieb herrschte. Die Erfrischung gibt es mittlerweile auch laktosefrei, vegan, hausgemacht und für Diabetiker geeignet. Bei Temperaturen weit jenseits von 20 Grad boten sich am Mittwoch vor allem erfrischende Eissorten wie Wassermelone, Zitrone oder Erdbeere an. Aber auch alle anderen Geschmacksrichtungen fanden in den Wuppertaler Eissalons reißenden Absatz.

Die Angebote sind sehr kundenfreundlich gehalten

Beliebte Eissorten sind zum einen Klassiker, wie Vanille, Schokolade, Stracciatella und Pistazie, andererseits kühlen aber auch neue Sorten wie Cheesecake, Oreo, Raffaelo oder Sanddorn die Gaumen der Wuppertaler. Die Geschmacksrichtung Sanddorn ist noch recht neu auf dem Wuppertaler Markt. Es gibt sie im Eiscafé Eisberg an der Friedrich-Ebert-Straße in Elberfeld.

„Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich als Kind immer Sanddornsaft getrunken habe und vor kurzem entdeckte, dass es Sanddorn auch als Tiefkühlfrucht gibt“, sagt der Geschäftsführer des Eiscafés, Wolfgang Bergmann. Für die Herstellung seines Eises setzt Bergmann nach eigenem Bekunden ausschließlich auf Bioprodukte.

Im Durchschnitt hat sich der Preis einer Kugel Eis von einem Euro auf 1,20 Euro erhöht. Extras wie Streusel kosten zwischen 20 und 40 Cent, Sahne um einen Euro. Doch davon lassen sich die Wuppertaler offensichtlich nicht abschrecken. Wenn die Sonne scheint, sind die Eiscafés zwischen Vohwinkel und Beyenburg voll. Und das Eis schmeckt noch besser. Dafür gibt man dann gern auch mal einen Euro mehr aus.

Hinzu kommt die Straßencafé-Atmosphäre, die vielerorts in Wuppertal an Flair gewonnen hat. Schönes Wetter, gute Laune, leckeres Eis - der Sommer kann nach Wuppertal kommen.