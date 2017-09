Jobcenter und WSW fordern mehr Zusammenarbeit mit Schulen, um Lehrlinge besser vorzubereiten.

In der Ausbildungswerkstatt der Stadtwerke sind die jungen Auszubildenden zugange. Die sieben angehenden Industriemechaniker im ersten Lehrjahr lernen gerade Dinge wie Feilen, Körnen, Sägen und Anreißen. Ende Dezember geht es dann weiter mit einem Lehrgang an den Maschinen. Sie haben drei Jahre bei den Stadtwerken vor sich – und wenn sie dann mit 2,0 oder besser abschneiden – einen unbefristeten Vertrag in der Tasche. Das ist Teil der Betriebsvereinbarung bei den WSW. Und damit haben die Auszubildenden ein gutes Los gezogen.

Die Stadtwerke bilden jedes Jahr 40 bis 50 Auszubildende aus. 24 Berufe stehen zur Wahl. Wobei jedes Jahr nur 15 davon besetzt würden, sagt Markus Schlomski aus dem Vorstand der Stadtwerke und verantwortlich für den Bereich Personal und Ausbildung. „Mit dabei sind Kfz-Mechatroniker, Industriemechaniker, Industriekaufmänner- und -frauen, Fachkräfte für den Fahrbetrieb und Krankenschwestern.“

1900 Ausbildungsplätze bleiben im Jahr unbesetzt

Die Stadtwerke sind breit aufgestellt, viele Berufe, viele Plätze, eigene Ausbilder – augenscheinlich gute Bedingungen. Dabei können die Stadtwerke sich die Auszubildenden in den meisten Fällen aussuchen und kriegen sie besetzt

In ganz Wuppertal sieht das etwas anders aus. Thomas Lenz Vorstandsvorsitzender des Job enters Wuppertal sagt, in Wuppertal gebe es im Jahr rund 4600 Ausbildungsplätze. Nur 2700 würden davon besetzt. Jedes Jahr klaffe erneut die Lücke zwischen dem, was angeboten wird und dem, was besetzt wird.

Woran das liege, sagt Lenz, sei vielschichtig. Dafür aber umso relevanter. Denn 80 Prozent der Menschen unter 25 Jahren, die zum Jobcenter gingen und Hilfen beantragten, seien ohne Ausbildung.

Dabei gebe es „Beratungen, die Ausbildungsbörse und Initiativen von Firmen“, sagt Lenz. „Das ist gut und wichtig, aber die, die wir umwerben müssen, die kriegen wir damit nicht“. Beratungen kurz vor dem Schulende seien zu spät.

Lenz wirbt für einen früheren Einstieg in die Berufsorientierung. Heute hätten Schüler doch keinen Überblick über die Vielzahl von Berufen. Und auch nicht darüber, wie die sich verändert hätten. „Ein Dachdecker legt doch nicht mehr nur Dachpfannen. Das ist ein komplexer Beruf, der etwa auch mit Solartechnik zu tun hat.“ Vielen sei gar nicht klar, dass oder warum ein Ausbildungsberuf attraktiv sei.

Das kennt auch Markus Schlomski von den WSW. Der klassische Busfahrer sei heute eben auch technisch ausgebildet und geschult in der Kommunikation – allein damit die Menschen vielseitig einsetzbar sind und so länger fit für den Beruf. Auch Berufe wie Kanalunterhaltungsarbeiter oder Ver- und Entsorger seien zwar sehr zukunftssicher, aber eben auf den ersten Blick weniger attraktiv, sagt er. Dennoch gingen die Stadtwerke bei den Anforderungen der Bewerber nicht herunter.