Bist gestern Abend spendeten Bürger genau 1,000906 Millionen Euro für Projekte in der Stadt.

Der Idee ist so einfach wie bestechend. Und erfolgreich ist sie auch. Seit zwei Jahren sammelt die Stadtsparkasse Wuppertal mit den Wuppertaler Stadtwerken, unterstützt vom Technikdienstleister betterplace.org und der Westdeutschen Zeitung als Medienpartner Geld für soziale Projekte in Wuppertal. Und gestern gelang der Schritt, dem die Partner in den vergangenen Wochen immer heißer entgegenfieberten: gut-fuer-wuppertal.de durchbrach die Millionen-Euro-Mauer. Bis gestern Abend gegen 18.30 Uhr haben Wuppertaler insgesamt eine Million und 906 Euro in insgesamt 286 Projekte in der Stadt investiert.

„Zwei Jahre gut-fuer-wuppertal.de, eine Millionen Euro Spenden – ein wirklich großartiges Ergebnis. Seit Start der regionalen Spendenplattform im Dezember 2015 wurde fleißig für gemeinnützige Projekte in Wuppertal gespendet. Alleine 2017 wurden gut 12 500 Spenden getätigt. Ein toller Erfolg. Wir sind von der Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger begeistert und danken dafür herzlich, auch im Namen der Projekte“, sagt der Vorsitzende der Stadtsparkasse, Gunther Wölfges. Sie ist Initiator und Motor der Spendenplattform. „Regelmäßig verdoppeln wir als Sparkasse die Spenden auf gut-fuer-wuppertal.de. Wir schaffen hiermit besondere Spenden-Anreize. Das hat sich bei allen Verdopplungen in diesem Jahr erneut bestätigt. An allen fünf Tagen waren innerhalb weniger Minuten die jeweils 20 000 Euro auf viele, verschiedene Projekte verteilt“, fügt Wölfges hinzu.

Dass die Spendenplattform so ungewöhnlich erfolgreich ist, führen die Sparkasse, Stadtwerke und deren Partner auch auf die Niederschwelligkeit des Angebotes zurück. Es ist nicht nur ein Kinderspiel, sein Projekt auf gut-fuer-wuppertal.de zu platzieren, bei den zu unterstützenden Projekten handelt es sich immer auch um Anliegen, die nachvollziehbar und für die viele Wuppertaler ganz selbstverständlich zu spenden bereit sind. Das reicht von der Sanierung einer Kirche, über die Bestuhlung des Kinder- und Jugendtheaters und Bildungsprojekte bis zur Sanierung historischer Bauten.

„Gut-fuer-wuppertal.de bietet gemeinnützigen Institutionen der Region die Möglichkeit, kostenfrei für ihr Herzensprojekt Spenden zu sammeln. Bis heute haben das 286 Projekte für sich genutzt. Ihre Vorhaben sind dabei breitgefächert und reichen von Tierschutz über warmes Schulmittagessen bis zur Modernisierung von Vereinsgebäuden. Weitere Projekte sind herzlich willkommen“, sagt denn auch Gunther Wölfges. Ab sofort wird an der zweiten Million gearbeitet. ll

gut-fuer-wuppertal.de