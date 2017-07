Wuppertal. Eine erhitzte Spraydose hat am Donnerstagmorgen in einem Haus in Wuppertal eine Explosion verursacht. Zur Sicherheit evakuierte die Feuerwehr kurzzeitig das gesamte Gebäude.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr unserer Redaktion mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 7:59 Uhr zum dem Einsatz an der Gustav-Heinemann-Straße alarmiert. Nach Angaben des Sprechers entwickelte sich in einem Badezimmer in einer Wohnung im 5. Obergeschoss ein Brand. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung platzte in dem Raum eine Spraydose, die dann zu einer Verpuffung führte.

Durch die Wucht der Explosion wurde die Badezimmertür aus den Angeln gehoben. Auch das Fenster und die Wände wurden durch die Druckwelle beschädigt. Während der Explosion befand sich eine Familie mit fünf Personen in der Wohnung. Da sich während der Explosion jedoch niemand im Badezimmer aufgehalten hatte, wurde niemand verletzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits erloschen. Zur Sicherheit wurde das gesamte Gebäude für etwa 40 Minuten komplett geräumt und gründlich inspiziert. Derzeit ist die Wohnung nicht bewohnbar.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 8.40 Uhr beendet. jp