Wuppertal. Am Mittwoch wird die seit Langem geschlossene Seite des alten Großkatzenhauses, in der die Asiatischen Goldkatzen untergebracht sind, für die Zoobesucher wieder geöffnet. Knapp 22 Monate lang war dieser Bereich für die Gäste des Zoos nicht begehbar. Grund dafür war eine Asiatische Goldkatze, die äußerst sensibel auf Besucher und Lärm reagiert hat. Nachdem der Kater Ende 2016 in den Allwetterzoo Münster umgezogen ist, wurde die Besucherhalle von Zoomitarbeitern umfassend neu gestaltet. Dadurch soll es insgesamt in diesem Bereich auch ruhiger für die Tiere werden.



Die Besucherhalle vor den Innengehegen der Asiatischen Goldkatzen wurde mit Steinen, Pflanzen, Wurzeln, Holzstämmen und viel Mulch umgestaltet. Die Zoogäste können sich auf den Wegen zwischen den Beeten aufhalten und zwei Paare der scheuen Raubkatzen in ihren Innengehegen beobachten. Ein weiteres Paar mit Jungtier ist in einem nicht einsehbaren Bereich hinter den Kulissen des Zoos untergebracht.



Nach der Wiedereröffnung werden auch die Sambischen Kleingraumulle in ihrem Schaugehege wieder für die Gäste zu sehen sein. Die Umgestaltung des Besucherbereichs vor den Innengehegen der Nebelparder und der Indischen Leoparden ist ebenfalls geplant.