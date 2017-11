Bendahler Straße: Investor will aber Grünfläche schaffen.

Barmen. Die Studenten sind eingezogen, ganz abgeschlossen ist das Neubauprojekt an der Bendahler Straße aber noch nicht (die WZ berichtete). Die Außenanlagen müssen noch fertiggestellt werden. Vor dem Winter will der Investor damit durch sein. Diskussionen gibt es jetzt allerdings um den Bolzplatz. Der war während der Bauarbeiten buchstäblich „platt“ gemacht worden. Die Grünen in der Bezirksvertretung Barmen wollen, dass ein neuer angelegt wird.

Natürlich wolle er eine Ausgleichsfläche schaffen, hatte der Investor vor einigen Wochen beim Ortstermin mit der WZ erklärt. Das sei auch Vorgabe der Stadt gewesen. Allerdings wolle er keinen Bolzplatz mehr errichten, sondern eine frei zugängliche Grünfläche. Hintergrund: Der Bolzplatz sei ohnehin kaum noch genutzt worden, so der emeritierte Professor der Bergischen Uni. Der Bedarf sei nicht mehr gegeben.

Das sehen die Grünen anders. Der Bolzplatz sei schon etwas verwahrlost gewesen, räumt Bezirksvertreter Axel Frevert ein. Trotzdem sei er noch bespielt worden. Ein neuer Platz würde noch besser angenommen, ist er überzeugt. Zumal mit den jungen Bewohnern des Gebäudes – fast ausschließlich Studenten – auch eine Zielgruppe vorhanden sei. „Und Bolzplätze gibt es in dem Bereich kaum.“ est