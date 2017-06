Wuppertal. Paganiotis Paschalis Abwahl bahnt sich an. Nun haben auch die Grünen bekanntgegeben, dass sie die Abwahl des Dezernenten für Bürgerbeteiligung und Beteiligungssteuerung mittragen werden. Das haben sie am Montagabend in ihrer Fraktionssitzung entschieden.

Am 26. Juni wird der Rat der Stadt in einer Sondersitzung über die Abwahl des Dezernenten entscheiden. Für die Abwahl ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. SPD, CDU und FDP hatten ihre Zustimmung zur Abwahl bereits angekündigt. Mit den Stimmen der Grünen ist die nötige Mehrheit erreicht.

Wie Marc Schulz, Fraktionssprecher der Grünen, am Dienstag erklärte, seien für die Personalie Paschalis die staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen zur sogenannten Leasingaffäre nicht ausschlaggebend gewesen. Vielmehr sei eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit im Verwaltungsvorstand undenkbar. Der Beigeordnete Paschalis hatte Oberbürgermeister Andreas Mucke in einem Brief an die Bezirksregierung, der kommunalen Aufsichtsbehörde, vorgeworfen, im Zuge der Aufklärung der Leasingaffäre gegen Gesetze verstoßen und Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes unter Druck gesetzt zu haben. Nach ausgiebiger Akteneinsicht und nach den Befragungen im Rechnungsprüfungsausschuss seien die Grünen zu dem Schluss gekommen, dass es zwar an vielen Stellen zu unterschiedlichen juristischen Bewertungen gekommen sei. Der Vorwurf in dem Brief von Paschalis, OB Mucke habe gegen Gesetze verstoßen, sei aber in keinem Punkt belegt worden. "Es ist nicht entscheidend, ob der OB immer richtig gehandelt hat. Nach unserer Einschätzung hat er dem Aufklärungsprozess nicht im Wege gestanden", so Marc Schulz.

Für die Grünen stellte Anja Liebert klar, dass das Thema ASS-Leasing, bei dem die Stadt über viele Jahre zuließ, dass Fahrzeuge eines Bochumer Unternehmens in Wuppertal angemeldet werden konnten, damit auch politisch nicht abgeschlossen. "Wir haben bereits im Januar Akteneinsicht genommen, als es noch keine inhaltliche Verbindung zum Thema Paschalis gab", so Anja Liebert. Ratsmitglied Klaus Lüdemann hatte im Vorfeld der Entscheidung der grünen Ratsfraktion zur Abwahl von Paschalis elf Stunden lang die Akten von Rechtsamt und Rechnungsprüfungsamt studiert. Lüdemann deutete an, dass er in einem Punkt weiteren Klärungsbedarf erkannt hat. Über den Inhalt darf er wegen der Pflicht zur Geheimhaltung nichts sagen. Offensichtlich geht es aber um die Summen, die in dem Gegengeschäft zwischen der Stadt und dem Unternehmen geflossen sind. Nach bisherigen Informationen nahm die Stadt seit 2004 jährlich 240000 Euro für die Anmeldung von 8000 Fahrzeugen ein, gab im Gegenzug 80000 Euro für Stadtwerbung an das Bochumer Unternehmen zurück.

Oberbürgermeister Andreas Mucke hatte auf Drängen des Beigeordneten Paschlis im Namen der Stadt Wuppertal Selbstanzeige beim Landeskriminalamt erstattet. Die Ermittlungen dazu dauern an.