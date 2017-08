Seit drei Jahren ist die Große Kooperation aus SPD und CDU an der Macht. Anja Liebert und Marc Schulz lassen kein gutes Jahr an ihr.

Wuppertal. Im September 2014 wähnte sich die Grüne Ratsfraktion am Abend der Kommunalwahl für einige Stunden als Wahlsieger. Doch als alle Stimmen ausgezählt waren, folgte für die Grünen das böse Erwachen. Sie landeten in der Opposition. Die Große Kooperation (Groko) von CDU und SPD erlebt bis zum Jahr 2020 unter Führung der SPD eine Neuauflage. Marc Schulz und Anja Liebert werfen den beiden Parteien nach der Hälfte der Ratsperiode mangelnden Gestaltungswillen und fehlende Initiativen vor.

„Die Vorstellung, dass es noch drei Jahre so weiter geht, macht mir keine Freude. Am Ende der Ratsperiode wird die Groko 16 Jahre an der Macht sein. Das ist wie 16 Jahre mit Helmut Kohl“, sagt Marc Schulz. Oberbürgermeister Andres Mucke bezieht Marc Schulz ausdrücklich in seine kritische Halbzeitbilanz ein. „Der Oberbürgermeister hat nicht die Mehrheit im Rat, um seine Wünsche umsetzen zu können. Es fehlt ihm die Gestaltungsfähigkeit im Rat“, so Marc Schulz.

Als Beispiel nennt er die Diskussionen um die Arbeitsabläufe im Straßenverkehrsamt. Da sei eine Initiative Muckes, der die Abläufe zugunsten de Privatkunden ändern wollte, von der SPD und CDU im Rat ausgebremst worden. Allein bei der Stärkung der Bürgerdienste habe sich Mucke einmal gegen die Groko durchsetzen können. „Da gab es aber wie beim Carnaper Platz zuvor massiven Druck aus den Stadtbezirken“, sagt Anja Liebert.

20 Seiten umfasse der Kooperationsvertrag von SPD und CDU, in dem vor drei Jahren schon keine konkrete Ziele genannt worden seien. Besserung sei nicht in Sicht.

In der Wirtschaftspolitik seien keine Initiativen erkennbar, den Standort Wuppertal gezielt zu entwickeln und Schwerpunkte bei der Ansiedlung von Unternehmen zu setzen. „Bei der Wirtschaftsförderung läuft es weiter wie immer. Klopft ein Investor an, dann wird geschaut, ob eine passende Gewerbefläche für ihn vorhanden ist. Wenn nicht, dann eben nicht“, kritisiert Anja Liebert. In der Verkehrs- und Umweltpolitik würden Anträge der Grünen seit Jahren abgelehnt, ausgebremst, umgeschrieben oder weich gespült. Der Wandel, den SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nach dem Dieselskandal zum Wahlkampfthema gemacht habe, sei Ende Juli im Fachausschuss mit den Stimmen der Groko abgelehnt worden.

„Das größte Missverständnis seit der Berufung von Erich Ribbeck zum Bundestrainer.“

Marc Schulz über die Berufung von Panagiotis Paschalis zum Dezernenten für Bürgerbeteiligung