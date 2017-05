Stadt lädt am Samstag anlässlich des Tags der Städtebauförderung in den Park.

Wichlinghausen. „Wir freuen uns sehr“, sagt Heidrun Rieger, Vorsitzende des Nordstädter Bürgervereins (NBV) Barmen, über das kommende Wochenende mit dem großen Kinder- und Familienfest im Nordpark, zu dem die Stadt am Samstag unter dem Titel „Zwischen Wildgehege und Skywalk“ einlädt.

Anlass ist der Tag der Städtebauförderung

Der NBV ist dann sozusagen Gast im eigenen Haus: „Wir sind mit einem Getränkestand dabei“, sagt Rieger. Das Programm ist vielfältig: „Zwischen 12 und 17 Uhr gibt es ein Minifußballturnier für Kinder bis zwölf Jahren, am Spielmobil können Flugobjekte gebastelt werden, das Wildgehege wird erklärt, und am Fitnessparcours wird trainiert“ heißt es in der Ankündigung der Stadt. Anlass für das Fest ist der „Tag der Städtebauförderung“, einer Initiative von Bund, Ländern, dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund. „Ziel des Tages ist es, zu zeigen, wie Investitionen von Bund, Ländern und Gemeinden in den Stadtquartieren ankommen. Im vorigen Jahr nahmen mehr als 530 Städte und Gemeinden am Tag der Städtebauförderung teil“, so die Ankündigung weiter. Im Zuge des Förderprogramms Soziale Stadt hat Wuppertal bislang Fördergelder in Höhe von 11 Millionen Euro erhalten. Damit konnte unter anderem der Nordpark aufgewertet werden, es wurden Kinderspiel- und Bolzplatz neu angelegt, am Werner-Zanner-Platz und vom Skywalk aus reicht der Blick über die Stadt. Im Sommer 2017 soll ein weiteres Aussichtsplateau entstehen.

Die Veranstalter bitten, für die Anreise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen: Die Buslinien 612 und 622 bis zu den Haltestellen Leimbach oder Bürgerallee, die 332 bis Vockendahl oder 646 bis Einerngraben.

Mehr Infos im Netz unter:

www.tag-der-staedtebaufoerderung.de www.wuppertal.de/wirtschaft-stadtentwicklung