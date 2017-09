Kreishandwerksmeister spricht die Lehrlinge frei: „Sie sind unsere Zukunft.“

Wuppertal. „Ich spreche Sie von Ihren Pflichten als Auszubildende frei.“ Mit diesem Satz von Kreislehrlingswart Andreas Conrad ist für 248 Auszubildende aus Wuppertal und Solingen die Lehrzeit vorbei. Im Rahmen einer Feierstunde in der mit knapp 1000 Menschen besetzten Historischen Stadthalle nahmen sie nun ihre Gesellenbriefe entgegen und starten ins Berufsleben.

Arnd Krüger, Kreishandwerksmeister, macht den jungen Frauen und Männern Mut für die kommenden Monate und Jahre: „Das Handwerk sucht junge Leute, die Fleiß und Talent mitbringen. Berufseinsteiger haben große Chancen. Seien Sie mutig, neugierig, bilden Sie sich weiter. Sie alle sind unsere Zukunft.“

„Handwerkliche Fähigkeiten werden immer gebraucht, sie sind ein solides Fundament für einen zukunftssicheren Beruf.“

OB Andreas Mucke

Wuppertals Oberbürgermeister Andres Mucke untermauert diese Aussage mit Zahlen: „Das Handwerk stellt in Wuppertal fast jeden sechsten Arbeitnehmer. Das sind rund 20 000 Menschen. Sie alle bringen unsere Stadt nach vorne und sind für den Wirtschaftsstandort Bergisches Land von großer Bedeutung. Handwerkliche Fähigkeiten werden immer gebraucht, sie sind ein solides Fundament für einen zukunftssicheren Beruf.“

Mit einem Beispiel konnte Berufsschullehrer Dietmar Kunz vom Berufskolleg am Haspel besonders eindrucksvoll deutlich machen, was Handwerk leisten kann. „Wir haben mit dem zweiten Tischler-Ausbildungsjahr an einem landesweiten Wettbewerb teilgenommen.“ Unter dem Motto „Gesund gewinnt“ sollte in Betrieben das Bewusstsein für Gesundheitsvorsorge geweckt werden. Die Azubis entwickelten ein Fitnessgerät, das nicht nur Rückenproblemen und Verspannungen vorbeugt, sondern auch ansprechend aussieht. „In zwei Betrieben ist es schon ausprobiert worden“, so Dietmar Kunz. Mit ihrer Arbeit gewannen die angehenden Tischler den ersten Preis des Wettbewerbs und damit eine Drei-Tages-Fahrt nach Hamburg.

Bevor jeder der frisch gebackenen Gesellen seinen großen Auftritt auf der Bühne hatte, brachte das Comedy-Duo Dörte aus Heckinghausen und Alexander Löwenherz das Publikum, bestehend aus Azubis, Lehrern, Eltern und Ausbildern, in Stimmung. Schon beim ersten Lied, dem umgedichteten „Alles neu“ von Peter Fox klatschten die Zuschauer begeistert mit.

Nach einigen Versuchen klappte auch die La Ola-Welle bis zum letzten Platz im Saal. Damit hat das Publikum das Rüstzeug, um die Vertreter der unterschiedlichen Gewerke vom Bäcker über Maurer, KfZ-Mechatroniker (darunter übrigens auch zwei junge Frauen aus der Region), Elektroniker, Dachdecker, Metallbauer, Tischler oder Friseure gebührend zu empfangen.

Mit reichlich Applaus machten die Gäste der Stadthalle den Auftritt eines jeden der 248 Gesellen zu einem ganz besonderen Moment.