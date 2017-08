Die Gathe wurde zwischen der Wiesenstraße und der Karlstraße gesperrt.

Wuppertal. Ein 53-jähriger Mann hat am späten Montagnachmittag von einem Balkon Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Anwohner an der Gathe hatten die Polizei verständigt. Der Mann beleidigte zudem Passanten und hielt einen Gegenstand ähnlich einer Axt in der Hand. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, um eine Gefährdung ausszuschließen.

Die Gathe wurde daraufhin für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr zwischen der Wiesenstraße und der Karlstraße gesperrt.

Als der 53-Jährige eigenständig kurzfristig seine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus verließ, konnte er von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Die Hintergründe für sein Verhalten sind Zurzeit noch unklar, teilte die Polizei mit. Die Sperrung konnte um 19.45 Uhr wieder aufgehoben werden.