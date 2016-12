Wuppertal Große Künstler und Geheimtipps

Wuppertal. Gleich zu Beginn begrüßen Stars das neue Jahr. Der legendäre Klezmer-Klarinettist Giora Feidman kommt am Donnerstag, 5. Januar, in die Friedhofskirche an der Hochstraße. Gemeinsam mit dem Rastrelli Cello Quartett spielt er Songs von den Beatles. Bereits ausverkauft sind alle Karten für das VollPlaybackTheater Mitte Januar. Für den 5. und 7. Mai in der Rudolf-Steiner-Schule, Schluchtstraße, gibt es noch Tickets. Comedy-Star Wilfried Schmickler erzählt am Samstag, 18. Februar, in der Immanuelskirche über „Das Letzte“. Vom 23. Februar bis 5. März gastiert der Zirkus Flic Flac auf dem Carnaper Platz. Schon jetzt können sich Fans Karten sichern für das Feuertal-Festival auf der Waldbühne Hardt am 25. und 26. August.

Stadthalle

Mit bekannten Namen wartet die Historische Stadthalle am Johannisberg auch 2017 auf. Grand Prix-Gewinnerin Vicky Leandros bekennt am Samstag, 14. Januar: „Ich liebe das Leben“. Bei ihrer Jubiläumstournee interpretiert die Sängerin ihre bekannten Hits aus 50 Jahren wie „Après toi“ ebenso wie neue Kompositionen ihres Albums „Ich weiß, dass ich nichts weiß“. Hagen Rether sorgt am Mittwoch, 25. Januar, mit seinem Programm „Liebe - überarbeitete Fassung“ für Stimmung. Liedermacher Herman van Veen entscheidet am Donnerstag, 2. Februar, mit seiner Band über „Fallen oder Springen“.

Wer sich gerne verzaubern lässt, sollte am 5. Februar zu Nicolai Friedrich in die Stadthalle kommen. Der „Weltmeister der Mentalmagie“ erkennt Geburtsdaten und Berufe seiner Zuschauer oder schenkt verschiedene Getränke aus einem Cocktailshaker aus. Im Bayer Kultur-Klavierzyklus tritt am Freitag, 10. Februar, Radu Lupu auf. Der weltbekannte Pianist spielt Haydn, Debussy und Tschaikowky. Mittelalter-Rock erwartet die Gäste am 3. März beim Auftritt von „Faun“. Saltatio Mortis einen Tag später ist bereits ausverkauft.

Im Rahmen des Klavier-Festivals Ruhr Extra kommt am Mittwoch, 15. März, Daniel Barenboim nach Wuppertal. Der Pianist interpretiert Schuberts Sonate Nr. 19 in c-Moll D 958. Eckart von Hirschhausen spricht am Freitag, 17. März über „Wunderheiler“. Chris de Burgh präsentiert am Mittwoch, 3. Mai, sein neues Album „A better World“. Ian Anderson hat es im vergangenen Jahr in Wuppertal so gut gefallen, dass er am 26. September wiederkommt. Mit seiner Band Jethro Tull stimmt er Klassiker, Hits und Raritäten aus 50 Jahren musikalischem Schaffen an. Einen Kontrast bietet dazu der Auftritt der leicht bekleideten Chippendales am 30. November.

Danach geht es mit Comedy weiter: Ruhrgebietskabarettist Torsten Sträter findet am Freitag, 1. Dezember: „Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein“. Jazzschlager kombiniert mit Wortakrobatik bietet Götz Alsmann am Samstag, 2. Dezember, mit seiner Band. Und kurz vor Weihnachten sorgen die Höhner am 5. Dezember für Kölsche Advents-Stimmung.

Uni-Halle

Dieter Nuhr kommt wieder nach Wuppertal. Am Sonntag, 15. Januar, zeigt er in der Uni Halle, Albert-Einstein-Straße, sein Programm „Nur Nuhr“. Hits wie „Take This Chance“ präsentiert Anastacia am Sonntag, 12. März, in der Uni-Halle bei ihrer „The ultimate Collection Tour“.

Live Club Barmen

Groß ist die Bandbreite der auftretenden Künstler im Live Club Barmen (LCB), Geschwister-Scholl-Platz. So beschäftigen sich Jan Plewka und Leo Schmidthals in ihrem Programm „Rausch“ am Freitag, 27. Januar, mit Liebe, Drogen und Alkohol sowie Rio Reiser. Die Rocker von Wishbone Ash treten während ihrer Deutschland-Tournee am 3. Februar im LCB auf.6 Knorkator, „Deutschlands meiste Band der Welt“ kommt am Freitag, 10. März, mit dem Programm „Wir freuen euch uns zu sehen“. Kabarettist Jochen Malmsheimer sorgt am Freitag, 24. März, mit „Dogensuppe Herzogin - ein Austopf mit Einlage“ für Gelächter - direkt gefolgt von Puppenflüsterer Benjamin Tomkins am Donnerstag, 30. März. „Staatsfreund Nr. 1“ Abdelkarim unterhält seine Zuschauer am Mittwoch, 22. November.

Die Börse

Country-Musik vom Feinsten spielt die Band Johnny Cash Experience am Samstag, 25. Februar, in der Börse an der Wolkenburg. „Glaub nicht alles, was du denkst“, empfiehlt Faisal Kawusi am 20. Oktober. Er erzählt Anekdoten und stellt die Standardfrage: „Ist das der Bauch oder ein Bombengürtel?“. Die Band Quadro Nuevo präsentiert am 21. Oktober eine Mischung aus Tango Oriental, Jazz und Improvisation. Und am 8. Dezember kommt die Protest-Gruppe Ton Steine Scherben.