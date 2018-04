Bayer-Werksleiter Holger Weintritt und sein Vorgänger Klaus Jelich über den Standort Wuppertal.

Wenn in einem Unternehmen der langjährige Chef in den Ruhestand geht und durch einen jüngeren Nachfolger ersetzt wird, geht das oft nicht ohne Nebengeräusche ab. Am Bayer-Standort Wuppertal kann man hingegen von einem nahtlosen Übergang sprechen. Am 1. April hat Holger Weintritt (48) die Leitung des Standortes von Klaus Jelich (65) übernommen, der nach mehr als 35 Jahren im Unternehmen den Ruhestand angetreten hat. Wer die beiden im Gespräch über die Zukunft des Bayer-Standortes erlebt, gewinnt schnell den Eindruck, dass es ein gut vorbereiteter und harmonischer Wechsel gewesen ist.

Klaus Jelich hat den BayerStandort in den vergangenen Jahren maßgeblich weiterentwickelt, obwohl der Raum für Investitionen in Forschungs- und Produktionsgebäude im Elberfelder Werk knapp ist. Dennoch investierte Bayer in nur wenigen Jahren rund 1,5 Milliarden Euro. Mit 3600 Mitarbeitern ist Bayer Wuppertals größter privater Arbeitgeber. Holger Weintritt will den Wachstumskurs konsequent fortführen.

Der Umzug auf die grüne Wiese war keine realistische Alternative

Absehbar war die positive Entwicklung des Bayer-Werkes vor der Ära Jelich freilich nicht. Es gab Zweifel an einem Standort, der im Korsett der Wupper steckt und durch den alle paar Minuten die Schwebebahn schwebt. „Der Standort hatte damals einem Wiederbeschaffungswert von 1,8 Milliarden Euro. Da zieht man nicht mal eben auf die grüne Wiese. Hauptgrund, um die großen Projekte in Wuppertal zu ermöglichen, ist aber immer unser Know-how gewesen“, sagt Jelich. „Das ist die Reputation, die man sich auch im Konzern erworben hat. Ein Standort, der immer liefert, auch wenn einmal die Bedarfe an Wirkstoffen für Medikamente durch die Decke schießen“, sagt der langjährige Werksleiter, der Wuppertal als Vorsitzender des SV Bayer erhalten bleibt. Wuppertal habe bei der Vergabe von Großprojekten den Ruf, „dass wir das hinkriegen, dass man sich auf Wuppertal verlassen kann“.

Im Wettbewerb sind die Kosten nicht das alleinige Kriterium, sondern es zählen vor allem die Lieferzuverlässigkeit und Qualität. Im Vergleich zu anderen Wettbewerbern habe sich für Bayer ausgezahlt, in innovative Produkte und innovative Produktionstechnologien zu investieren, erklärt Holger Weintritt. Es sei nicht sinnvoll, an steinalten Produkten festzuhalten. Zur Erneuerung des Standortes trage bei, dass die Anlagen mit innovativen Produkten „gefüllt werden“. „Wichtig ist, sich immer wieder um neue Produkte zu bewerben und mit dem Know-how zu punkten. Wir haben eine gute Fläche und eine gute Strategie“, sagt der neue Werksleiter.