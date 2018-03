Influenza hat den EN-Kreis im Griff. Planbare Eingriffe in Kliniken werden verschoben.

EN-Kreis. Die Grippewelle rollt weiter durch den Ennepe-Ruhr-Kreis. Bis heute liegen dem Fachbereich Soziales und Gesundheit 723 Meldungen für das laufende Jahr vor. Allein auf die ersten Märztage entfallen 224 labordiagnostische Befunde. Zum Vergleich: Im gesamten März 2017 waren neun Fälle gemeldet worden. Mit diesen Zahlen liegt der Kreis im Bundes- und Landestrend.

„Im Vergleich der ersten neun Wochen der Jahre 2017/2018 hat sich die Zahl der Grippefälle in Nordrhein-Westfalen verdoppelt. 14 614 bestätigte Erkrankte im Jahr 2018 stehen 8540 im Vorjahreszeitraum gegenüber“, so Amtsärztin Dr. Sabine Klinke-Rehbein.

Spuren hinterlässt die Welle inzwischen in vielen Bereichen. Die Hausarztpraxen versorgen täglich eine Vielzahl von Patienten mit Erkältungs- und Grippesymptomen. Wer das Straßenverkehrsamt der Kreisverwaltung in Schwelm besuchen möchte, sollte vorab einen Termin vereinbaren – zu viele erkrankte Mitarbeiter. Die Stadtbücherei Sprockhövel öffnet heute und am Donnerstag nicht in Niedersprockhövel sowie am Freitag nicht in Haßlinghausen. Angekommen ist die Welle auch in den Krankenhäusern. Parallel zu den sich abzeichnenden Engpässen bei den Bettenkapazitäten der Kliniken im Kreis, hat sich der Fachbereich Soziales und Gesundheit frühzeitig ein Bild von der Lage verschafft. Erkenntnis: Zwischen Hattingen und Herdecke, Witten und Schwelm ist die Zahl der freien Betten mehr als überschaubar.

Dazu kommt: Trotz entsprechender Hygiene und Vorsicht geht die Grippe auch am Klinikpersonal nicht spurlos vorbei. „Krankenhäuser sind inzwischen dazu übergegangen, die Aufnahme von Patienten, die sich einem planbaren Eingriff unterziehen müssen, wenn möglich um einige Tage zu verschieben“, berichtet Dr. Klinke-Rehbein. Verantwortlich ist die Grippewelle auch für das nicht alltägliche Aussehen der Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Sie tragen bis auf Weiteres bei Einsätzen Mundschutz und Schutzkittel.