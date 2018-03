Feiertage 2018 Tottenham Hotspur nach 6:1 gegen Rochdale im Viertelfinale

Am Palmsonntag gedenken die gläubigen Christen des Einzugs Jesu in Jerusalem. Über die Feiertage gibt es viele Gottesdienste in Wuppertal. Am Palmsonntag gedenken die gläubigen Christen des Einzugs Jesu in Jerusalem. Über die Feiertage gibt es viele Gottesdienste in Wuppertal. Von Cronenberg bis Oberbarmen: An Ostern gibt es ein großes Angebot an katholischen und evangelischen Gottesdiensten. Ein Überblick der Messen in Wuppertal an den Feiertagen 2018. Evangelische Gottesdienste CityKirche Elberfeld Sa 11 Dr. Eberlein, MinutenGD. So 11:30 Ufermann. Mo 18 Montagsgebet für Schalom, Salam, Frieden. Di + Do 12 Friedensgebet. Beyenburg-Laaken Kirche Am Kriegermal So 9 Osterfrühstück. So 10:30 Bangert, FG. Kirche Zu den Erbhöfen Mo 11 Schumacher. Cronenberg Reformierte Kirche Sa 22 Abstiens, Feier der Osternacht. So 10 Weigler A. Nikodemuskirche Mo 11:15 Hoppe, GD für Jung und Alt. Dönberg Evangelische Kirche So 5:30 J. Fragner A, Ostermorgenfeier mit Tauferinnerung. Anschl gemeinsames Frühstück im GH. So 11:30 Choralblasen des Posaunenchors am Friedhof Mo 11 K. Fragner T, FG. Kapelle am Friedhof Fr 18 Ökumenische Andacht. Elberfeld-Nord Friedhofskirche So 10 Dermann A. Kirche am Kolk Sa 23 Bollengraben / Dr. Eberlein / Raschke / Sonntag u. a. A. So 11:15 Bollengraben / Sonntag A. Mo 10 SingGD. Auferstehungskirche Sa 23 Hall A, GOA – Gottesdienst anders. GZ Am Eckbusch So 9 Dr. Eberlein. Katernberger Vereinshaus So 10 Hall A. Elberfeld-Südstadt Christuskirche So 10 Feja A. Mo 9:30 Gemeindefrühstück. Mo 11 Voss. Johanneskirche Sa 21 Monhof / Breidenbach. So 10 Hong A. Elberfeld-West Neue Kirche Sa ab 22 Berner + Team. So 10:15 Krumm. Mo 11 Nattland T. Gemarke-Wupperfeld Gemarker Kirche Sa 11 Göbler, 12MinutenGD. So 5 Niemietz A. So 10:30 Köster- Schneider A. Mo 10:30 Köster- Schneider. Di – Do 12 Mittags¬gebet. Mi 18 Taizé-Gebet. Fr 12 Versöhnungsgebet. Lutherkirche Heidt Sa 20 Nüllmeier + Team, Osternacht. So 10 Nüllmeier + Team, FG. Heckinghausen Paul-Gerhardt- Haus So 6 Waskönig. So 10:30 Schupetta. Mo siehe Gemarke- Wupperfeld. Küllenhahn Kirchsaal So 10 Sup Federschmidt / Dr. Hartmann. Langerfeld Alte Kirche Sa 23 Pött. So 9:30 Pött T. GZ Inselstraße Mo 9 Pött, mit Frühstück. Beckacker Kirche So 11 Schimanowski T, FG. Ev. Gemeinde Ronsdorf Lutherkirche So 11 Knebel. Mo 11 Slupina-Beck T. DZ Schenkstraße So 10 Knebel. Ev.-ref. Gemeinde Ronsdorf

Friedhofskapelle, Staubenthaler Straße So 8:15 Dr. Denker, Osterandacht. Reformierte Kirche So 10 Dr. Denker A. Mo 10 S. Bukowski. Schellenbeck-Einern Haus der Begegnung So 10:15 Schweizer A. Sonnborn Sonnborner Hauptkirche So 11 Pannes / Stempfle A, FG. Mo siehe Vohwinkel. Uellendahl-Ostersbaum Thomaskirche So 6:30 Lennartz A. So 11 Lennartz T, FG. Gemeindezentrum So 10 Dr. Pyka + Team. Philippuskirche So 11 Weber T. Mo 11 Weber + Team, FrühstücksGD für alle Generationen. Unterbarmen Unterbarmer Hauptkirche So 6 Ostermorgen-Liturgie, anschl Osterfrühstück. So 10 Dr. Frickenschmidt + Team, FG. Mo 10 Spitzer, SingGD. Rotter Kirche Sa 23 Albat + Team. So 8:30 Osterfrühstück. So 10 Albat. Unterbarmen Süd GZ Petruskirche So 9:30 Seim. Lichtenplatzer Kapelle So 11 Seim. Mo siehe Unterbarmen. Vohwinkel Kirche Gräfrather Straße Sa 23:30 Dr. Lange + Team A. So 10 Wiederspahn. Gemeindesaal Evangelisches Seniorenzentrum Mo 10:30 Osterfrühstück. Mo 11:30 Beyer, FG. Fr 17 Wiederspahn. Wichlinghausen-Nächstebreck Erlöserkirche Sa 23 Wieder A. So 10 Osterfrühstück. So 11 Kroemer, FG. Hottensteiner Kirche So 9:30 Bangert T/A, anschl Brunch im Gemeindesaal. KG parallel. Wichernkapelle Nordbahntrasse So 15:03 Hermes + Team, Haltepunktandacht zum Abschluss des Fastenkalenders des Jugendreferats, anschl Ostereiersuche. Niederländisch-reformierte Gemeinde Katernberger Straße 61 So 10:15 Wanink A, Osterliturgie auf dem Friedhof. KG parallel. Wuppertaler Stadtmission Heinrich-Böll-Straße 188 So 9 Osterfrühstück. So 10 GD. Agaplesion Bethesda Krankenhaus Fr 18 Sailer o. a. Helios Klinikum Barmen So 10:30 Dr. Falkenroth A. Petrus-Krankenhaus So 9:30 Dr. Falkenroth A. Lutherstift So 15:30 Eichner. Fr 10 N.N. Reformiertes Gemeindestift Elberfeld So 10:15 Bergmann. Gemarker Gemeindestift So 10:30 Hülle. Altenzentrum Wichlinghausen Mo 10 Hülle, SingGD. Johann-Burchard- Bartels-Haus Fr 15:30 Hanke-Kern. www.evangelisch-wuppertal.de Katholische Gottesdienste Abkürzungen: FM = Familienmesse. GD = Gottesdienst. KM = Kindermesse. SVM = Sonntagvorabendmesse. WGD = Wortgottesdienst. A = Abendmahl. FG = Familiengottesdienst. GD = Gottesdienst. KG = Kindergottesdienst. T = Taufen St. Antonius Sa 9:30 Speisensegnung der polnischen Mission. Sa 11:30 Speisensegnung. Sa 13 Speisensegnung der polnischen Mission. Sa 15 Speisensegnung der polnischen Mission. Sa 18 Osternachtfeier der polnischen Mission. Sa 21 Osternachtfeier, anschl Osteragape. So 7 Resurrexit-Messe der polnischen Mission. So 10:30 Osterhochamt. So 12 FM. So 14 Hl Messe der polnischen Mission. So 18 Feierliche Ostervesper mit Taufgedächtnis. So 19 Hl Messe. Mo 8:30 Hl Messe der polnischen Mission. Mo 10:30 Hl Messe. Mo 12 FM. Mo 14 Hl Messe der polnischen Mission. Mo 19 Hl Messe.