Die Siedlergemeinschaft ist am Wochenende ausgezeichnet worden.

Die Freude war mindestens so groß wie die Überraschung: Die Siedlergemeinschaft Lüntenbeck kann sich seit Samstag mit der Auszeichnung „60. Goldener Spaten“ schmücken. Der Kreisverband Wuppertal im Verband Wohneigentum NRW feierte am Wochenende groß das Erntedankfest mit Verleihung des goldenen Spatens im Gemeindezentrum Christ König. Hauptthema des Wettbewerbs war in diesem Jahr die Regenwassernutzung in den Kleinsiedlungen.

„Wir freuen uns sehr, aber es ist völlig überraschend“, sagt Heinz Schöbel von der Siedlung Lüntenbeck. Denn die Siedlung habe gar nicht speziell für den Wettbewerb die Regenwassernutzung optimiert. „Das war bei uns schon vorher so“, erklärt Susanne Ackermann, Kassiererin der Siedlergemeinschaft Lüntenbeck. Viele Haushalte in der Siedlung verwendeten bereits Wassertanks oder haben Regenwassertonnen im Garten aufgestellt und benutzen das Wasser für die Toilettenspülung oder die Waschmaschine, sagt Ackermann.

Zu dem vergoldeten Spaten gab es für die Gewinnersiedlung ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro. „Das kommt erst mal in die Kasse“, sagt Susanne Ackermann. Konkrete Ideen für die Nutzung würden dann in den Sitzungen der Gemeinschaft besprochen.

Auch für die Siedlung in den Birken gab es Grund zur Freude: Sie belegte den dritten Platz. „Wir haben eine sehr gute Gemeinschaft“, beschrieb Bärbel Thriné das Miteinander in der Siedlung, was schließlich auch Teil der Bewertung war. Zu den Kriterien der Verleihung gehörten außer der Regenwassernutzung zum Beispiel auch das äußere Erscheinungsbild der Siedlung, das nachbarschaftliche Engagement in Jugend-, Frauen- und Sozialarbeit und der Umweltschutz. Oberbürgermeister Andreas Mucke war am Samstag gekommen, um den drei Siegersiedlungen ihre Preise zu überreichen. In seinem Grußwort betonte er, dass Solidarität eine Tugend ist, die in der heutigen „Ellenbogengesellschaft“ gar nicht mehr so normal ist. „Das Bewerben für einen Preis ist für mich auch ein Zeichen für Zusammenhalt“, sagte Mucke.

» 1. Platz: Lüntenbeck, 2. Platz: Stiller Winkel, 3. Platz: In den Birken, 4. Platz: Sondern, 5. Platz: Bremkamp, 6. Platz: Am Osterholz Die Dr.-Erich-Lawatsch-Gedenk- medaille für besonderes Engagement ging an Frank Helsper und an den Vorstandsvorsitzenden der Kreisgruppe, Lutz Kosanke.