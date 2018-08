Der Wahlwuppertaler Hans-Georg Gohlisch hat einen neuen Gedichtband mit dem Titel „Deutschland sucht das Superschaf“ veröffentlicht.

„Nicht jeder Mensch liest gern Gedichte / warum denn auch, muss doch nicht sein“ – so beginnt „Vorsicht, ein Gedicht“ von Hans-Georg Gohlisch. Es ist eines von 88, die er in „Deutschland sucht das Superschaf“ versammelt und mit dem Untertitel „Mehr oder weniger komische Gedichte“ auf den Weg gebracht hat.

Damit folgt das „Superschaf“ seinem ersten Band „Das fröhliche Flusspferd“ von 2015. Und vielleicht finden Menschen, die mit Gedichten im Allgemeinen nicht so viel anfangen können, trotzdem den einen oder anderen Text, der ihnen Spaß macht, wenn sie denn alle Vorsicht fallen lassen.

Am besten gelungen sind Gohlisch jene Verse, in denen er vor allem spielt – mit der Sprache, mit Bildern, mit Lauten, mit Perspektiven. Zum Beispiel: „Mein Papagei hat einen Schnabel -/ so lang wie ein Verläng’rungskabel./ Der Schnabel ist dadurch sehr schwer -/ und falls gefüllt; na klar, noch mehr“. Oder in „Algenhumor“: „Es balgen/ sich die Algen/ bis sie lachen -/ im Flachen…“

Oder: „Ein’n Höcker hat das Dromedar,/ das Trampeltier hat zwei./ Die beiden sitzen an der Bar/ in lauer Nacht im Mai. Nach Stunden sieht das Trampeltier/ zwei Höcker auf dem Dromedar./ Und dieses sieht tatsächlich vier…/ spät in der Nacht an einer Bar.“

Im Buch gibt es explizite Verweise auf Ringelnatz und Co.

Expliziten Verweisen auf Ringelnatz, Jandl, Morgenstern oder die Neue Frankfurter Schule mit Gernhardt, auf Denker wie Adorno und Bloch konnte Gohlisch denn doch nicht widerstehen. Allerdings gehen sie, im Falle von „Bücher“, mit Ironie einher: Das Regal, das die frisch angeschafften hehren Werke füllen sollen, bricht zusammen. Was das Lyrische Ich zum Erwerb des Werkes „Heimwerken – wirklich leicht gemacht!“ bringt. Wer will, kann jetzt über die Möglichkeiten von Literatur, über ihre Wirkung und das Verhältnis von Literatur und Leben nachdenken. Oder sich veranlasst sehen, noch einmal in Fromms „Haben oder Sein“ zu schmökern. Oder den neuen Gohlisch umzublättern und mit dem Gedicht über Pharao und Wasserklo (aufgemerkt: Es reimt sich) zu beginnen.

Dass Gohlisch auf so manches, was ihm begegnet, mit Versen reagiert, sei mit „Solingen“ oder „An und in der Wupper“ belegt. Allerdings kann man schon eine Tendenz feststellen: Verglichen mit den mehr spielerischen Texten fallen solche mit aktuellerem Bezug (etwa auf die Türkei und Böhmermann) inhaltlich wie formal schwächer aus. „Gar mächtig ist der Mann vom Bosporus“ ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Anders „Die heilige Kaffeebohne“. Die wird übrigens nicht als Türkentrunk, sondern (mit Wasser aus Lourdes) mit einem guten Schuss christlichen Abendlandes aufgebrüht, um ihre wundervolle Wirkung zu entfalten. „Versprochen:/Nichts an dieser Geschichte ist wahr./ Aber ich wollte mal/ eine Bohne als Star“ endet das Gedicht. Und zeigt, wie etwas Alltägliches zu etwas Besonderem werden kann – Augenzwinkern inbegriffen.

Einen echten Gewinn für das Buch stellen Gohlischs Zeichnungen dar, die im Aufbrechen und Neu-Verknüpfen von Motiven und Formen den Texten in ihrer Art nicht unähnlich sind. Den Schluss des Gedichts „Der kleine Spatz“ nimmt man Gohlisch jedenfalls ab: „Humor ist das, in einem Satz,/ woran ich wirklich glaube“. Und noch ein Gedicht (das man den Ameisen bei Altona widmen könnte): „Ein Schmetterling ist wirklich leicht,/ trotzdem fliegt er zum Nil./ Und falls ihm das dann noch nicht reicht,/ fliegt er zurück nach Kiel.“ Wer im „Superschaf“ blättert, findet Reiselektüre für Gedankenausflüge.