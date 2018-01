Die neuen Besitzer sollten Erfahrung mitbringen.

Elberfeld. Diva ist eine typische dreifarbige Katzendame die genau weiß, was sie will, mit der man spielen und schmusen kann, wenn sie will, und die unbedingt ihren Auslauf benötigt. Geschätzt wird die Katze auf fünf bis sechs Jahre und sie sollte in erfahrene Hände: ein ruhiges Zuhause mit Garten, ohne Kinder und andere Tieren, mit Menschen mit Geduld und Verständnis, da sie wohl einige schlechte Erfahrungen in ihrem Leben sammeln musste.

Tier

der Woche

Die WZ stellt jede Woche in Kooperation mit dem Katzenschutzbund Wuppertal ein Tier der Woche vor. Weitere Informationen zu Diva sowie der Vermittlung gibt es unter Telefon 753504. Wer eine der Samtpfoten des Vereins kennenlernen möchte, kann dies dienstags, donnerstags, samstags und sonntags zwischen 16 und 18 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung.

katzenschutzbund-wuppertal.de