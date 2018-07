Wuppertal. Weil vorbeikommende Autofahrer am Samstagmorgen Rauch aus dem Fenster eines Wohnhauses an der Gathe Rauch aufsteigen sahen und sofort die Feuerwehr alarmierten, konnte Schlimmeres verhindert werden.

Wie die Feuerwehr am Samstag berichet, war das Feuer gegen 6.30 Uhr in einer Dusche in einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Dort war Kleidung in Brand geraten. Die brennende Wäsche konnte schnell gelöscht, zwei Personen aus der Wohnung gerettet werden. Die Beiden konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnung zurückkehren. red/ull