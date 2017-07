Eine App soll herausfinden, was Wuppertaler glücklich macht. Gunther Wölfges hat das für sich schon herausgefunden.

Wuppertal. Für mich hat Glück ganz viele Facetten: Es ist manchmal ganz groß und manchmal ganz klein. Manchmal ist Glück mit bestimmten Momenten verbunden, manchmal ist es eine Grundstimmung. Die Macher der App „Glücklich in Wuppertal“ könnten sicherlich noch viele weitere Facetten benennen. Im Rahmen des laufenden Projekts widmen sich Experten vom Wuppertal Institut, der Happiness Research Organisation und der Sparkasse Wuppertal dem Thema und ermitteln, was uns Wuppertaler glücklich macht.

Für mich selbst habe ich bereits herausgefunden: Mein persönliches Glück hat viel mit den Menschen zu tun, die mich umgeben. Ich bin glücklich, wenn es den Menschen, die mir am Herzen liegen, gut geht. Wenn sie gesund sind, Spaß an dem haben, was sie machen, und einfach positiv gestimmt ins Leben blicken können. Gerade Gesundheit, die man leider nicht immer beeinflussen kann, und der Spaß an den vielen Dingen des täglichen Lebens sind für mich enorme Triebfedern von Glück.

Aber auch bestimmte Momente tragen immer wieder dazu bei. Wenn ich auf einer inspirierenden Veranstaltung bin, bemerke, dass Menschen sich füreinander einsetzen, sich Dinge zum Guten wandeln, da man sie gemeinsam und mit viel Engagement angeht. Auch das vermittelt mir ein Gefühl von Glück.

Und gerade in dieser Hinsicht ist Wuppertal für mich besonders. Das möchte ich als Zugezogener an dieser Stelle einfach einmal feststellen. Glück ist hier vor Ort jeden Tag in der Gemeinschaft greifbar. Mit Herzblut widmen sich viele Wuppertalerinnen und Wuppertaler ihrer Stadt und damit der Gemeinschaft, zum Beispiel in zahlreichen kleinen und großen Projekten, die sie auf die Beine stellen, oder durch ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Nur dadurch, dass Menschen sich jeden Tag engagieren, ist so ein gutes Miteinander, so ein reichhaltiges kulturelles und soziales Leben in unserer Stadt möglich. Das macht mich glücklich. Und natürlich auch stolz, in einer so bewegenden Stadt zu wohnen und zu arbeiten.