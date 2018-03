Der Landesentscheid Jugend musiziert wird dieses Jahr in Wuppertal ausgetragen. Musical ist eine Kategorie im Wettbewerb.

„Morgens um 11 Uhr singen – das ist schon eine Tat“, sagt Koordinatorin Lydia Hofmann aufmunternd zu dem jungen Mädchen, das mit ihr die Bühne betreten hat. Flora Christine Vorwerg ist 15 Jahre jung, eröffnet an diesem Freitag im Haus der Jugend Barmen in ihrer Altersgruppe die Musical-Wertung im Landesentscheid Jugend musiziert 2018. Der findet bis zum kommenden Dienstag in Wuppertal statt. Zum 55. Mal insgesamt, zum ersten Mal in der Stadt. 1096 Teilnehmer stellen sich in diesen Tagen zirka 60 Juroren. 50 Helfer sind im Einsatz, um die Stadt in einen Konzertsaal zu verwandeln.

20 Minuten, um die Jury von sich zu überzeugen

Flora Christine hat Geburtstag, aber weder Freundin noch Eltern denken daran. Musical, das ist mehr als Singen. Musical bedeutet, mit vorgegebenen Elementen wie Text, Tanz und Liedern (aus verschiedenen Zeiten und auch in deutscher Sprache) eine Geschichte zu erzählen. Flora Christine tut dies, singt und tanzt sich den Frust von der Seele mit Liedern wie „In deiner Welt“ aus „Die Schöne und das Biest“ oder „I feel pretty“ aus der „West Side Story“. 20 Minuten hat sie Zeit. Dann folgt die Nächste: Die 14-jährige Maja Schnellenbach, die ebenfalls von Steffanie Patzke unterrichtet wird. Die Wuppertalerinnen haben erst im vergangenen Jahr mit dem Musicalsingen begonnen. Sind mächtig stolz, überhaupt in den Landeswettbewerb vorgestoßen zu sein. Zu Liedern wie „I enjoy being a girl“ aus „Flower Drum Song“ oder „In my own little corner“ aus „Cinderella“ erzählt Maja von einem jungen Mädchen, das versucht, Jungs zugefallen, ohne sich dabei selbst zu verlieren.

Musical ist erst seit einigen Jahren Wettbewerbskategorie, erfreut sich aber – nicht zuletzt dank Castingshows – zunehmender Beliebtheit, weiß Ursula Slawig von der Bergischen Musikschule. Auch Maja und Flora haben eigentlich immer gerne gesungen. Eine Lehrerin oder eine Cousine gaben den Anstoß, die Stimme zu schulen. Warum Musical? Weil sie sich die gerne anschaut, sagt Maja. Das Zusammenspiel von Tanz, Gesang und Theater fasziniert Flora. Zum Wettbewerb Jugend musiziert sind die Mädchen durch ihre Lehrerin gekommen, um Erfahrungen zu sammeln. Für die Vorbereitung wurde trainiert und mit Hilfe von Professorin Noëlle Turner von der Universität der Künste in Essen und Musicaldarstellerin Yvonne Forster ein kleines Stück geschaffen.