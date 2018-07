Zentrum. Rund eine Viertelmillion Gäste werden von heute bis Sonntag zum Elberfelder Cocktail in der City erwartet. Zum 33. Mal findet das große Fest jetzt statt, der dazugehörige Schlemmertreff am Kerstenplatz zum zehnten Mal. Beim größten Innenstadtfest Wuppertals, so Matthias Zenker aus dem Vorstand der veranstaltenden Interessengemeinschaft der Elberfelder Einzelhändler, sollen rund 80 Stände auf der Partymeile Herzogstraße, Turmhof, Poststraße, Neumarkt und Alte Freiheit für das kulinarische Wohlergehen sorgen. Fünf Cocktail-Stände sind über das Areal verteilt. Ausgeschenkt werden die Cocktails im Plastik-Becher, den es schon seit fünf Jahren gibt. Die Stände haben Freitag und Samstag, 6. und 7. Juli, jeweils von 11 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Das Bühnenprogramm beginnt am Freitag um 15 Uhr, Samstag und Sonntag um 12 Uhr. Der Einzelhandel öffnet zudem am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. In dieser Zeit fährt die Schwebebahn im Fünf-Minuten-Takt. Für die Fahrt von Ronsdorf nach Elberfeld werden zusätzlich Einsatzwagen eingesetzt. Die Busse fahren am Sonntag ab 12.37 halbstündlich vom Am Stadtbahnhof über Ronsdorf Markt, Parkstraße und Historische Stadthalle zum Wall. Die erste Rückfahrt ist um 15.18 ab Morianstraße. Red